Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#Юрий Гагарин09.03.2021 21:29

На Восточном прошёл митинг, посвящённый 87-летию со дня рождения Юрия Гагарина

В центральном сквере г. Циолковский возле бюста Ю.А.Гагарина состоялся митинг, посвящённый 87-ой годовщине со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Руководство Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры на космодроме Восточный, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), других предприятий российской ракетно-космической отрасли, сотрудники космодрома Восточный и жители города пришли вспомнить 108-минутный подвиг Юрия Гагарина.

Дмитрий Климов, и.о.директора филиала ЦЭНКИ — Космический центра «Восточный»: «Юрий Гагарин всегда будет нашим примером, его жизнь была полна мужества и героизма. И мы здесь, на Восточном, помним подвиг первого космонавта планеты, гордимся им.Сейчас на космодроме Восточный идут масштабные предпусковые работы, максимально задействованы все подразделения Космического центра, продолжается строительство различных объектов, космодром растёт и развивается. Мы тоже стремимся быть первыми и не подвести».

Завершился митинг церемонией возложения цветов к бюсту первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

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