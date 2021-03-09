О вызове в МИД Беларуси Временного поверенного в делах Польши

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

09 марта 2021 г.



9 марта 2021 г. в МИД Беларуси был вызван Временный Поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский.

В ходе встречи польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат», прошедшем 28 февраля 2021 г. в г.Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций.

Принципиальная и последовательная позиция белорусской стороны в отношении «проклятых солдат» и их типичных представителей – «банды Бурого» остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны. Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма. Своими преступлениями в местах компактного проживания белорусского национального меньшинства «проклятые солдаты» под командованием Ромуальда Райса поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями. Память о сожженных деревнях, сотнях убитых и искалеченных мирных граждан священна для нашей страны. И Беларусь, и Польша заплатили колоссальную цену за выживание своих народов в той страшной войне.

Белорусская сторона не ставит и никогда не ставила под сомнение возможность и важность взаимодействия дипломатов с собственной диаспорой. Вместе с тем в нашей стране разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и реабилитация нацизма являются уголовным преступлением. Участием в указанном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права, в частности – Венскую конвенцию о консульских сношениях.

В этой связи польской стороне была вручена нота, в которой консулу Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию Республики Беларусь.

версия для печати

MIL OSI