Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#История#Юрий Гагарин#Дмитрий Рогозин09.03.2021 12:30

Помним и чтим подвиг Юрия Гагарина

Сегодня, 9 марта 2021 года, в рамках мероприятий, посвященных 87-летию со дня рождения Юрия Гагарина, на Красной Площади у Кремлевской стены (г. Москва) состоялась торжественная церемония возложения цветов к месту захоронения урны с прахом Юрия Алексеевича Гагарина. В церемонии приняли участие делегация Госкорпорации «Роскосмос» во главе с генеральным директором Дмитрием Рогозиным, студенты профильных вузов, ветераны и представители ракетно-космической промышленности Российской Федерации.

Напомним, лётчик-космонавт Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино в Смоленской области. 12 апреля 1961 года на борту космического корабля «Восток-1» он совершил первый в истории человечества полёт в космическое пространство.

Советский космонавт, чей вклад в современную историю невозможно переоценить, явил собой бесконечную любовь к своей Родине. Юрий Алексеевич воплотил в жизнь мечты тысяч жителей Земли о покорении космоса и подарил радость торжества от преодоления человечеством земного притяжения. Не только в России, но и по всей планете 9 марта празднуют день рождения первого человека, покорившего космос. Без преувеличения его можно назвать сыном Земли, ставшим олицетворением мира и прогресса.

Жизненный путь Юрия Гагарина оборвался неожиданно и трагично, но его величайший подвиг и сегодня помнят, и чтят. Космонавтика и наука развиваются благодаря его смелости и отваге: тот эмоциональный подъём, позитивный заряд, что он заложил в умы и сердца следующих за ним поколений, и сегодня двигают людей на новые открытия и воспитывают в каждом преданность своему делу.

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