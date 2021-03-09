Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Павел Власов#Юрий Гагарин09.03.2021 19:23

Руководители ЦПК и космонавты почтили память Юрия Гагарина

Начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Павел Власов возглавил делегацию, которая в день рождения первого космонавта планеты посетила памятные места на территории Звёздного городка и побывала на Красной площади.

Отряд космонавтов представляли Александр Мисуркин, Николай Чуб, Андрей Бабкин. Вместе с руководителями ЦПК они возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину, расположенному напротив дома, где он провел последние годы своей жизни вместе с супругой Валентиной и дочерьми. Букеты сегодня можно увидеть и у мемориальной доски на фасаде многоэтажки. В Звёздном городке и сейчас живут люди, лично знавшие Юрия Алексеевича и его семью. Для всего городка, так же как и для Центра подготовки космонавтов, 9 марта — особый день.

В рамках мероприятий, посвящённых 87-летию Юрия Гагарина, представители Центра подготовки космонавтов побывали у Кремлёвской стены в Москве, где захоронен прах космонавта, и возложили цветы. На Родине Юрия Алексеевича в Смоленской области сегодня проходят многочисленные мероприятия в честь его дня рождения, в которых традиционно принимают участие сотрудники ЦПК и космонавты.

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