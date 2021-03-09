Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш09.03.2021 13:20

Учения по ликвидации условной аварии прошли на Энергомаше

В конце февраля 2021 года в НПО Энергомаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») были проведены учения по локализации и ликвидации последствии условной аварии на опасном производственном объекте. Главной целью учений была тренировка работников, занятых на опасных производственных объектах действиям в случае возникновения аварии, а также отработка оповещения диспетчерской службой, взаимодействия спасательных служб и подразделений предприятия и охраны.

Подобные учения по локализации и ликвидации аварии были организованы впервые, но в дальнейшем станут регулярными.

Борис Баранов, начальник управления по охране труда, экологии и промышленной безопасности: «По сценарию учебной тревоги произошло частичное разрушение трубопровода обвязки резервуара с жидким кислородом, вследствие чего состоялся его выброс в окружающую среду. Аварийные и спасательные службы действовали слаженно и оперативно».

В учениях принимали участие силы специальной пожарно-спасательной части № 6, бригада Центральной медико-санчасти № 3, профессиональное аварийно-спасательное формирование «Техноспас» г.о. Химки. Работники НИК-751 смогли оценить действия аварийных и спасательных служб и, самое главное, в очередной раз убедились в необходимости соблюдения мер безопасности при работе на опасных производственных объектах, ведь любая ошибка или необдуманные действия персонала могут привести к печальным последствиям.

По результатам проведения тренировки оперативный штаб проанализировал проведенное мероприятия и скорректировал действия всех участников к следующим учениям.

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