Ф. Мухаметшин: В Самарской области продолжают работу по развитию деловых контактов с партнерами из Узбекистана

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на открытии межрегиональной конференции по актуальным вопросам взаимодействия между Самарской областью и регионами Республики Узбекистан.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарит Мухаметшин МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области выступил на открытии межрегиональной конференции по актуальным вопросам взаимодействия между Самарской областью и регионами Республики Узбекистан.

Межрегиональная конференция, организованная Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и правительством Самарской области совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан, стала уникальной площадкой для обсуждения вопросов взаимодействия деловых кругов двух стран, презентации российско-узбекских бизнес-проектов и выработки конкретных предложений по развитию логистической инфраструктуры.

Фарит Мухаметшин выступил на открытии межрегиональной конференции по актуальным вопросам взаимодействия между Самарской областью и регионами Республики Узбекистан

Фарит Мухаметшин отметил тенденцию укрепления торгово-экономических связей Самарской области с регионами Республики Узбекистан. В частности, по словам сенатора, продолжается работа по организации бизнес-миссий самарских предпринимателей в Узбекистан. В рамках делового визита в феврале этого года был поднят вопрос о возобновлении регулярного грузового железнодорожного сообщения с целью поставки сельхозпродукции.

Мы видим успешные результаты синергии федеральных и региональных органов власти, а также деловых кругов России и Узбекистана

«Мы видим успешные результаты синергии федеральных и региональных органов власти, а также деловых кругов России и Узбекистана, нацеленных на создание реальных комфортных условий для укрепления межрегионального торгово-экономического сотрудничества и, в первую очередь, малого и среднего бизнеса», — заявил Фарит Мухаметшин.

«По поручению губернатора Самарской области продолжаем работу по развитию деловых контактов с партнерами из Узбекистана. В настоящее время проходит процедуру согласования проект Соглашения между правительством Самарской области и хокимиятом Хорезмской области», — сказал сенатор. Он напомнил, что в 2018 году также был подписан Протокол о намерениях между Самарской областью и Наманганской областью Республики.

Также Фарит Мухаметшин отметил, что высокую оценку получили, разработанные под руководством бизнес-посла Самарской области в Узбекистане и при поддержке правительства Самарской области, проекты предпринимателей Самарской области.

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