Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#История#Вега09.03.2021 14:23

35 лет встрече с кометой Галлея

Автоматические межпланетные станции «Вега-1, −2», разработанные в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (сегодня входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), — одна из ярчайших страниц в истории освоения космического пространства! 35 лет назад была успешно совершена одна из сложнейших миссий по получению уникальных данных о строении комет.

Проект ВЕГА. В его названии соединены первые буквы планеты Венера и кометы Галлея, яркой короткопериодической кометы, возвращающейся к Солнцу каждые 75-76 лет. Предполагается, что кометы могут состоять из протопланетного вещества и сохранять информацию о физических и химических процессах, характерных для зарождения Солнечной системы. Схема экспедиции впервые в мире предусматривала последовательное пролётное сближение, с целью их изучения, с двумя небесными телами — планетой Венера и кометой Галлея.

«Вега-1» и «Вега-2» стартовали 15 и 21 декабря 1984 года. Через 6 месяцев полёта станции приблизились к Венере, затем были отделены спускаемые аппараты, которые при входе в атмосферу разделились на посадочные модули и аэростатные зонды. В процессе снижения посадочных модулей измерялись характеристики облачного слоя и химического состава атмосферы. Была измерена концентрация серной кислоты в облаках, а также обнаружено присутствие серы, хлора и, вероятно, фосфора. Доставленные станциями аэростатные зонды стали первыми в мире научными лабораториями, плавающими в атмосфере Венеры и предназначенными для проведения принципиально новых её исследований.

Приоритет: Впервые в практике мирового космоплавания в качестве исследовательского средства применен аэростатный зонд, внедряемый в среду внеземной атмосферы.

Орбитальные аппараты продолжили полёт к области встречи с кометой Галлея. Сближение с ядром кометы произошло для станции «Вега-1» 6 марта 1986 года на расстоянии 8 879 км, для «Веги-2» — 9 марта на расстоянии 8 010 км. Относительная скорость пролета достигала 80 км/с. Пролет сквозь кому кометы требовал значительных изменений в конструкции, направленных на повышение живучести пролётного аппарата. На станции была установлена «броня» из двухслойных, а в некоторых местах и трехслойных экранов, защищающих жизненно важные элементы станции.

Впервые в мире были получены изображения ядра кометы с рекордно близкого расстояния (более 1 000 фотоизображений), данные по химическому составу ядра и комы, изучено взаимодействие кометной плазмы с солнечным ветром. В рамках проекта «Лоцман» уточненные данные по эфемеридам кометы, полученные станциями «Вега-1, −2», обеспечили точную траекторию полёта и наведение космического аппарата Европейского космического агентства «Джотто».

Проект «ВЕГА» — яркий пример международного взаимовыгодного сотрудничества. Научный комплекс разрабатывался при участии широкой международной кооперации специалистами СССР, Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Польши, Чехословакии, Франции.

Успех проекта «Вега» имел огромное значение для дальнейшего развития как отечественной, так и мировой беспилотной космонавтики. Проделанная работа продемонстрировала, что совместные усилия международного сообщества исследователей космоса значительно расширяют возможности для решения сложных космических проектов в интересах всего человечества.

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