Source: Russia Federal Space

#Министерство обороны#ЦВО#Пилотируемая космонавтика#МКС10.03.2021 17:44

Авиационные спасатели готовы к обеспечению запусков и посадок кораблей «Союз»

Военнослужащие поисково-спасательной и парашютно-десантной службы Центрального военного округа завершили программу подготовки к участию в реализации государственной космической программы в 2021 году. В ходе методического занятия впервые применялся спускаемый аппарат «Одиссей», вернувшийся с орбиты в 2013 году. На базе «Одиссея» был создан учебный макет, полностью повторяющий внешнюю конструкцию и бортовое оборудование действующих спускаемых аппаратов.

В рамках практических действий военнослужащие ЦВО отработали полный комплекс мероприятий по поиску и спасанию экипажа космического корабля. Авиационная группа в составе транспортного самолета Ан-26, оснащенного радиолокационной аппаратурой, и многоцелевых вертолетов Ми-8 определила координаты капсулы, в район приземления которой высадилась спасательная парашютно-десантная группа.

Доставку медицинских специалистов выполнили экипажи вертолетов Ми-8 и поисковых машин. Военные спасатели эвакуировали условного космонавта из спускаемого аппарата, оказали первую медицинскую помощь и погрузили в пассажирский модуль поисково-эвакуационной машины «Синяя птица» для транспортировки на ближайший аэродром.

Кроме того, военнослужащие поисково-спасательной группы отработали эвакуацию космонавта из труднодоступной местности с помощью лебедки на борт вертолета, осуществив подъем космонавта на высоту около 30 метров. Экипажи армейской авиации выполнили транспортировку спускаемого аппарата на внешней подвеске. В 2021 году военнослужащие поисково-спасательной группы ЦВО примут участие в шести операциях по обеспечению запусков транспортных пилотируемых кораблей «Союз МС» и посадок спускаемых аппаратов.

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Поисково-спасательная группа ЦВО — уникальное подразделение, которое занимается специализированным обеспечением стартов и посадок пилотируемых космических кораблей. Почти за 20 лет личный состав группы выполнил 78 обеспечений запусков космических кораблей и около 80 поисково-спасательных операций по обеспечению посадок спускаемых аппаратов кораблей «Союз МС», эвакуировав свыше 200 космонавтов и астронавтов, вернувшихся с Международной космической станции.

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