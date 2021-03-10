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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ10.03.2021 10:49

Активисты Протон-ПМ провели профпробы в Техно-школе

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») провела серию профориентационных встреч с учащимися 8-9 классов Техно-школы имени В.П. Савиных, расположенной в микрорайоне Новые Ляды. С учениками встретились работники предприятия разных профессий: инженер-технолог, контролёр, электромонтёр, лаборант химического анализа, секретарь, психолог, кадровый работник, специалист по работе со СМИ. Всего в профпробах приняли участие более 150 школьников.

В ходе занятия молодые активисты Протон-ПМ рассказывали школьникам о своих должностных обязанностях, образовании, вызовах, с которыми приходится сталкиваться. По словам контрольного мастера Ольги Туровой, ребята с интересом слушали о том, что такое штангенциркуль, особенно их впечатлили цифровые и программируемые измерительные инструменты.

Для более глубокого постижения профессии школьники выполняли профильные задания. Например, определяли уровень в ph раствора, собирали конструктор Lego по особой инструкции, заполняли трудовую книжку, составляли протокол совещания, измеряли деталь, составляли текст поздравления первого руководителя коллективу и многое другое.

Андрей Шишкин, заместитель директора по персоналу Протон-ПМ: «Проводя подобные мероприятия, мы в первую очередь задумываемся об их пользе для школьников. Общаясь с нашими активистами, они формируют для себя образ молодого работника — его личные черты и профессиональные ориентиры. Если им эта картинка нравится, тогда они определяются с будущей карьерой и начинают осознанно готовиться к поступлению. В ближайшее время профпробы пройдут и для старшеклассников. Расскажем выпускникам о целевом наборе Протон-ПМ, поможем с выбором профессии».

Техношкола выступает в качестве ключевого образовательного партнёра предприятия. Форматы взаимодействия определяются ежегодным планом профориентационной работы. В частности, проводится сетевой конкурс «Гагаринские старты» и акция «Неделя открытых турникетов». Сотрудники предприятия готовят ребят к чемпионатам JuniorSkills, выступают в качестве преподавателей таких дисциплин, как «Станочник широкого профиля» и «Лаборант химического анализа». Для младших школьников проводится профориентационная ёлка.

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