Анастасия Бондаренко: «Работа Минэнерго по подзаконным актам, необходимым для реализации принятых федеральных законов, ведётся на системной основе»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 10 марта. – Анастасия Бондаренко на заседании Комитета по энергетике Государственной Думы России рассказала о ходе разработки в Минэнерго подзаконных актов, необходимых для реализации принятых федеральных законов.

Статс-секретарь – заместитель Министра отметила, что в 2020 году, несмотря на проведённые реформы, затронувшие структуру и организацию работы Правительства и палат Федерального Собрания, а также сложную эпидемиологическую обстановку и введённые в связи с этим ограничения, взаимодействие Минэнерго с палатами Федерального Собрания осталось на прежнем высоком уровне. Работа по подготовке подзаконных актов ведётся на системной основе.

«По итогам проведённой в 2020 году совместной законопроектной работы следует отметить принятие ряда важнейших федеральных законов. Также при парламентском контроле со стороны депутатов Государственной Думы ведётся работа над их реализацией», – сообщила Анастасия Бондаренко.

Она подробно рассказала о работе Минэнерго по разработке и принятию нормативных правовых актов Правительства и ведомственных актов. Основной блок нормативных документов относится к сфере электроэнергетики и теплоснабжения. В частности, по вопросам развития систем учёта электроэнергии, внедрения микрогенерации, вывода объектов из эксплуатации подготовлены и приняты необходимые подзаконные акты.

«Важнейший блок по нефтегазовому комплексу был успешно реализован. Большая работа была проведена по подзаконке во исполнение изменений в Налоговой кодекс в части введения обратного акциза на этан и СУГи, по соглашениям о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, инвестиционным соглашениям», – сказала Анастасия Бондаренко.

Комитетом Государственной Думы по энергетике был отмечен высокий уровень взаимодействия и открытости со стороны Минэнерго, а также системный подход к процессам разработки и контроля за принятием подзаконных актов.

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