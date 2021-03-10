А. Кутепов предлагает ввести базовый размер платы и ценовые пределы за проведение технического осмотра

Source: Russia – Council of the Federation

Выявлен ряд проблем системного характера в области организации и проведения технического осмотра транспортных средств, отметил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга разработал законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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Сенатор предлагает ввести базовый размер платы за проведение техосмотра, а также установить верхний и нижний пределы его стоимости в целях формирования взвешенного, экономически обоснованного тарифа за оказание услуг по техническому осмотру во всех регионах России.

Документ направлен в Федеральную службу по аккредитации для получения отзыва.

Законопроект разработан во исполнение поручения Президента РФ по итогам заседания президиума Государственного совета по вопросам безопасности дорожного движения

Андрей Кутепов пояснил, что законопроект разработан во исполнение поручения Президента РФ по итогам заседания президиума Государственного совета по вопросам безопасности дорожного движения, а также по результатам мониторинга правоприменительной практики законодательства в этой сфере, который проводится в СФ.

По словам сенатора, в ходе мониторинга выявлен ряд проблем системного характера в области организации и проведения технического осмотра транспортных средств.

В настоящее время техосмотр осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (операторами технического осмотра), аккредитованными профессиональным объединением страховщиков — Российским союзом автостраховщиков (РСА).

Транспортное средство допускается к участию в дорожном движении при наличии полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). В свою очередь для заключения договора ОСАГО владелец транспортного средства должен представить страховщику диагностическую карту, содержащую сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств. Таким образом, полномочия по проверке факта прохождения технического осмотра, наличия диагностической карты и, соответственно, по допуску транспортного средства к участию в дорожном движении переданы страховым компаниям.

Андрей Кутепов указал, что контроль за деятельностью операторов технического осмотра и проверку заявителей на соответствие установленным требованиям аккредитации осуществляет Российский союз автостраховщиков, который является общероссийским профессиональным объединением, основанным на принципе обязательного членства страховщиков. Деятельность РСА является объектом страхового надзора, осуществляемого Банком России. Основная задача страховщиков – это защита прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортных средств. «Вопросы обеспечения проведения технического осмотра и осуществления контроля за деятельностью операторов технического осмотра не являются их профессиональной сферой. То есть РСА занимается несвойственной ему функцией. В результате производственные аспекты деятельности операторов технического осмотра остаются вне сферы контроля, что приводит к недобросовестной отраслевой конкуренции, распространению массовой фальсификации сведений о проведении технических осмотров и дискредитации самого института технического осмотра».

Парламентарий отметил, что официальная статистика ГИБДД России свидетельствует о существенном увеличении числа дорожно-транспортных происшествий с участием технически неисправных транспортных средств. Если до 2012 года (до передачи функции по проведению проверки технического состояния автомобилей от ГИБДД России операторам технического осмотра, аккредитованным РСА) число погибших в ДТП по причине технической неисправности автомобиля колебалось в пределах двухсот-трехсот человек в год, то уже в 2019, 2020 годах зафиксировано более тысячи погибших ежегодно. Основными видами неисправностей являются неисправности тормозной системы, внешних световых приборов, рулевого управления, ходовой части и шин.

Законопроектом предлагается передать полномочия по аккредитации операторов технического осмотра, по ведению реестра операторов технического осмотра от Российского союза автостраховщиков Федеральной службе по аккредитации.

Кроме этого Росаккредитации передаются полномочия по осуществлению контроля за деятельностью операторов технического осмотра. «Это позволит исключить коррупционную составляющую в системе проведения технического осмотра, усилит государственный контроль основных процессов, связанных с проведением технического осмотра и эксплуатацией транспортных средств, позволит снизить уровень аварийности с участием технически неисправных транспортных средств, особенно легковых автомобилей и мотоциклов», — сказал сенатор.

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