Встреча с Министром науки и высшего образования Валерием Фальковым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Валерий Николаевич, 2021 год у нас объявлен Годом науки. Как Вы его видите как руководитель профильного ведомства?

В.Фальков: Спасибо, Владимир Владимирович.

Я подготовил небольшую презентацию.

В первую очередь хочу поблагодарить Вас за то, что 2021 год объявлен Годом науки и технологий. Хочу сказать, что совсем недавно ВЦИОМ проводил специальный опрос, посвящённый Году науки и технологий, и там был такой вопрос: оцените, насколько важно для вас, чтобы в стране развивались наука и технологии. И по десятибалльной шкале – 9,2, то есть практически абсолютное большинство тех, кого опрашивали, признали, что это принципиально важно.

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Что касается нас, то мы посмотрели через призму национальных целей и подготовили план. Но особенностью этого года будет то, что мы тематизировали каждый из месяцев, посмотрели на историю нашей страны и на современные направления научного поиска. Ясно, что апрель мы назвали «Освоение космоса». Если посмотреть дальше, то май будет «Новые вызовы и угрозы. Безопасность», [июль –] «Связанность территорий и [освоение] пространства», август – «Экология и климат», сентябрь – «Генетика и качество жизни» и так далее, и в декабре мы хотим закончить – это «Человек и общество».

Отдельно хотел бы сказать, Владимир Владимирович, что, когда выбирали символ Года науки, то тоже посмотрели на историю нашей страны и, конечно, связали это с современностью. Поскольку логотип – это стилизованный вариант армиллярной сферы, он неслучайно выбран в силу нескольких причин.

Первое и самое главное – такая сфера венчает главную башню Кунсткамеры. Это колыбель российской науки, сегодня это Музей антропологии и этнографии. С другой стороны, если посмотреть, то это своего рода модель атома. В ХХ веке, мы знаем, атомный проект во многом предопределил не только мироустройство, но и развитие нашей страны. И в-третьих, если с точки зрения междисциплинарности сегодня посмотреть, то это тоже такой отсыл к современности.

Хотел бы отдельно остановиться – тут кое-какие ещё данные по ВЦИОМовскому опросу – отдельно хотел бы остановиться на одном вопросе. У нас одной из приоритетных целей Года науки и технологий является привлечение в сферу талантливой молодёжи. Государство очень многое делает в последние годы. Вы знаете, что престиж учёных растёт. В этом же опросе ВЦИОМа 59 процентов опрошенных сказали о том, что в прошлом году престиж учёных в российском обществе вырос. Конечно, во многом это связано с нашими успехами по вакцинам, но и по другим направлениям такое движение.

Но есть системная проблема, она связана с тем, что, к сожалению, у нас отсутствует чёткое единообразное определение понятия и закрепление правового статуса молодого учёного и в федеральном законодательстве, и в региональном соответственно. На уровне подзаконных актов есть разные трактовки, и это не позволяет сфокусировать меры государственной поддержки.

Поэтому мы провели консультации с коллегами в Правительстве и в Администрации Президента и подготовили на Ваше имя обращение. Просьба поддержать нас, с тем чтобы в профильный закон о науке внести изменения, закрепив в нём и понятие, и правовой статус молодых учёных как совокупность прав, обязанностей и, что очень важно, гарантий. На наш взгляд, это упорядочит систему мер государственной поддержки молодых учёных и повысит эффективность их реализации.

Это принципиально важный момент. Если будет Ваша поддержка, мы постараемся достаточно быстро внести изменения в законодательство и в Год науки и технологий помочь молодым учёным, чтобы профессия, эта сфера деятельности была ещё более престижной.

В.Путин: Хорошо. Думаю, что государство должно позаботиться об учёных всех поколений, всех возрастов, но исхожу из того, что начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке со стороны государства, поскольку они являются как раз начинающими, они только делают первые шаги.

Знаете, я посмотрел то, что Вы планируете. В августе, вижу, особое внимание предполагаете уделить климату, экологии. Это важнейшее направление в целом для любого человека в мире и в нашей стране. В этой связи могли бы что-то сказать дополнительно?

В.Фальков: Да, я хотел Вас проинформировать отдельно, подготовил тоже небольшую презентацию. Мы запускаем новый большой научно-образовательный пилотный проект по созданию карбоновых полигонов.

В.Путин: Что это такое?

В.Фальков: Карбоновые полигоны – это такие специальные территории и местности. Мы выделили семь пилотных регионов, причём взяли геостратегически разные регионы – и Калининградскую область, и Сахалинскую область, взяли Чеченскую Республику, взяли Краснодарский край, отдельно Свердловскую область, Новосибирскую и Тюменскую области.

Что в данном случае, какие задачи мы хотим решить? Мы хотим разработать методики измерения потоков основных парниковых газов – это важно принципиально – двуокись углерода, метан, закись азота и так далее. Почему это важно – потому что сегодня все страны в рамках декарбонизации экономики в климатической повестке работают над тем, чтобы были свои собственные системы учёта парниковых газов.

Для нас как для страны это вопрос в каком-то смысле даже национальной безопасности. Важно, чтобы была собственная недискриминационная система измерения баланса парниковых газов, то есть того, как они и где выделяются и поглощаются.

Через такие полигоны, созданные в разных регионах и в разных местностях, с участием, с одной стороны, состоявшихся учёных – как определено в Вашем указе, мы опираемся, конечно, на всю мощь наших академических институтов и передовых университетов. С другой стороны, чтобы это не было сугубо академическим делом, мы пригласили частных инвесторов, и у нас ряд компаний, таких как «Газпром нефть», «СИБУР», «Синара», ряд других уже откликнулись, они готовы вложиться в эти полигоны.

А с третьей стороны, у молодёжи вообще большой запрос сегодня на экологию, понимаем, что [работа] здесь будет востребована у молодёжи, поэтому хотим и учить ещё параллельно, с тем чтобы студенты проходили здесь практику и получали образование. Причём не только студенты по природопользованию и экологии, по биологии или почвоведению, но и не менее важно, что тема декарбонизации – это тема экономическая, поэтому юристы, правовое регулирование и экономисты.

Я Вам потом отдельно доложу, мы хотим сделать несколько десятков таких полигонов, покрыть всю страну. И, как только узнали, коллеги-губернаторы активно включаются. Ресурсно мы обеспечены, плюс помогает бизнес. Просто хотел, чтобы Вы знали, поскольку это принципиально важно, это охватит очень много людей.

При каждом таком полигоне ещё будет карбоновая так называемая ферма, потому что эксперты говорят, что к 2030 году это будет целая индустрия и очень много рабочих мест. Это выращивание специально лесов, для того чтобы поглощать парниковые газы.

Постараемся здесь в этом направлении с другими регионами, органами власти очень динамично поработать.

В.Путин: Безусловно, декарбонизация – важнейшее направление деятельности не только в мире, но и для нас тоже. Важно только, чтобы это не использовалось как инструмент для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей либо каких-то других, не шло в ущерб нашей стране.

И согласен с Вами в том, что нужно, безусловно, привлекать не только, что называется, чистых учёных, но и практиков, которые понимают, что происходит в реальной жизни.

Мы знаем, с чем совсем недавно столкнулись европейские страны, юг Соединённых Штатов, когда замерзали ветряные мельницы, и для того, чтобы их разморозить, нужно было прибегать к использованию таких энергетических источников, которые в принципе даже в некоторых местах и запрещены для производства электроэнергии.

Поэтому здесь очень важно совместить научные знания, потребности сегодняшней экономики, смотреть в будущее и сотрудничать.

Безусловно, это нужно делать вместе с коллегами не только внутри страны, но и прежде всего, конечно, со странами Евразэс, СНГ и вообще со всеми коллегами, которые заинтересованы в результатах совместной работы.

Очень интересное направление.

В.Фальков: Буду Вас информировать. Мы именно так и воспринимаем. Это площадки открытые, и наши коллеги, иностранные студенты и исследователи, – все должны знать, что мы на основе научных данных осуществляем расчёты, при этом этим расчётам, естественно, можно и нужно доверять, и мы будем обмениваться. И мне кажется, что это пойдёт на пользу в целом всему человечеству, потому что цели у науки, как всегда, глобальные.

В.Путин: Спасибо.

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