Елена Медведева назначена директором Департамента оперативного управления в ТЭК

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 10 марта. – Приказом Министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова директором Департамента оперативного управления в ТЭК назначена Елена Медведева. Елена Медведева окончила Московский физико-технический институт по специальности «Прикладные математика и физика». До 2009 года работала в российских технологических и ИТ-компаниях, с 2009 по 2014 работала в ОАО «МРСК Центра», а с 2014 года – начальником управления – руководителем аппарата филиала ПАО «МРСК Центра» – «Орелэнерго». С 2015 по 2016 работала заместителем начальника службы ОАО «Мобильные газотурбинные электрические станции». С 2016 года по 2020 год занимала должность заместителя директора Департамента – начальника отдела технической политики Департамента оперативного контроля в ТЭК Минэнерго России.

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