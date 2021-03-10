Запуск строительства третьего энергоблока АЭС «Аккую»

Source: President of Russia – Kremlin

Строительство станции осуществляется Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» на основе Межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт.

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В.Путин: Уважаемый господин Президент! Дорогие друзья!

Прежде всего поздравляю всех вас с началом нового важного этапа в осуществлении масштабного совместного российско-турецкого проекта – строительства в Турции атомной электростанции «Аккую».

Через несколько минут мы с Президентом Эрдоганом дадим старт заливке бетона в основание уже третьего по счёту энергоблока АЭС. Всего на площадке «Аккую» предусматривается возведение четырёх энергоблоков с реакторами общей мощностью 4800 мегаватт, которые ежегодно смогут производить до 37 миллиардов киловатт- часов электроэнергии.

Хорошо помню – об этом уже говорилось сегодня, – как в апреле 2018 года вместе с господином Эрдоганом мы участвовали в церемонии по случаю начала сооружения первого энергоблока. Хотел бы выразить удовлетворение тем, что слаженные усилия российских и турецких специалистов – атомщиков, инженеров, рабочих – позволяют обеспечить строительство АЭС в соответствии с согласованным графиком. При этом успешно решаются самые сложные конструкторско-монтажные, технологические задачи.

Последовательной реализации проекта «Аккую» не смогли помешать даже известные трудности, связанные с пандемией коронавируса, об этом тоже уже сегодня было сказано. Отмечу, что на самом высоком уровне обеспечивается санитарно-эпидемическая безопасность, охрана здоровья непосредственно занятых на проекте сотрудников.

Первая в Турции атомная электростанция «Аккую» должна заработать в 2023 году, когда будет отмечаться 100-летний юбилей основания Турецкой Республики – так была поставлена задача руководством Турции при начале этого проекта и господином Эрдоганом. Мы придаём также этому большое значение и условились с Президентом Турции и далее оказывать проекту «Аккую» необходимое содействие и поддержку.

Убеждены, его осуществление внесёт серьёзный вклад в укрепление энергетической безопасности Турецкой Республики, поможет стимулировать дальнейший рост её экономики. Обеспечит турецких потребителей недорогой и экологичной электроэнергией.

Будет также придан мощный импульс развитию в Турции принципиально новой отрасли – атомной энергетики, укреплению научного и производственного потенциала страны, созданию дополнительных рабочих мест. Кстати, на сегодняшний день общая численность персонала на площадке превышает 8 тысяч человек, и большая их часть – турецкие граждане.

На АЭС «Аккую» действует центр «Росатома» по обучению технического персонала будущей станции, а в российских вузах, как уже было сказано, ведётся подготовка для Турции инженеров-атомщиков. В настоящее время образование в России получают более ста турецких студентов, которые в дальнейшем будут трудоустроены на «Аккую». Общее же число турецких выпускников уже в текущем году превысит двести человек. Таким образом, к началу пусковых работ на АЭС будет подготовлено достаточное количество национальных кадров для турецкой атомной промышленности.

Отмечу, что «Росатом» – как признанный лидер в области «мирного атома» – применяет в ходе сооружения станции наиболее передовые инженерные решения, экономически эффективные и надёжные технологии. При этом соблюдаются высочайшие стандарты безопасности и самые строгие природоохранные требования.

Упомяну и то, что российская сторона активно привлекает к строительству АЭС и подрядным работам не только российских, но и турецких специалистов, турецкий бизнес привлекает. Выполнение значительной части заказов, необходимых для будущей АЭС, локализовано в Турции, и это ещё раз подтверждает коммерческую выгоду от проекта для всех его участников.

Дорогие друзья!

В заключение хотел бы выразить признательность нашему другу, Президенту Турции за инициативу в торжественной обстановке провести сегодняшнее мероприятие.

Хочу также поблагодарить всех участников строительства АЭС «Аккую» и ещё раз выразить уверенность, что успешная реализация этого без преувеличения флагманского проекта не только позволит вывести на качественно новый уровень двустороннее сотрудничество в энергетике, но и в целом будет способствовать дальнейшему продвижению многопланового российско-турецкого партнёрства, содействовать укреплению дружбы и взаимопонимания между народами наших стран.

Желаю всем удачи и благодарю за внимание.

Стенографический отчёт о церемонии будет опубликован.

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