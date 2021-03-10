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#Роскосмос#МКС#МКС-6410.03.2021 09:06

Литературная гостиная цикла «Слово и космос», посвященная Михаилу Лермонтову

В пятницу, 12 марта 2021 года, в 15:30 по московскому времени пройдет литературная гостиная онлайн-цикла «Слово и космос» с прямым подключением к Международной космической станции. Тема встречи будет посвящена творчеству Михаила Лермонтова. Гости онлайн-встречи смогут узнать о тайнах поэтики одного из самых загадочных авторов в истории русской литературы.

Участником литературной встречи традиционно станет Герой России, космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков. Во время онлайн-подключения он прочитает и прокомментирует любимые стихотворения Михаила Лермонтова и расскажет о фотографиях лермонтовских мест, сделанных с борта Международной космической станции.

В литературном диалоге примут участие литературовед Эльмира Афанасьева, заведующий кафедрой мировой литературы Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Александр Пашков, заместитель директора Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Надежда Потапова, историк, профессор Университета Йорка (Великобритания) Шейн О`Рурк, школьники из Бугульмы, родного города космонавта С.Н.Рыжикова.

Во время литературной гостиной состоится конкурс на лучший вопрос по теме встречи. Автор самого интересного вопроса получит в подарок памятные призы от Госкорпорации «Роскосмос» и Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина. Для участия в конкурсе необходимо отправить свой вопрос по теме литературной гостиной до 19 марта 2021 года включительно на адрес: pr@pushkin.institute.

Трансляция гостиной будет показана на YouTube-каналах партнеров проекта: Роскосмос ТВ, Институт Пушкина и Московская губернская универсальная библиотека.

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