Максим Буров стал двукратным чемпионом мира по фристайлу в акробатике, Павел Кротов и Любовь Никитина – бронзовые призёры

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 10 марта, на Чемпионате мира по фристайлу в Алма-Ате (Казахстан) россиянин Максим Буров выиграл золотую медаль в акробатике, защитив титул чемпиона мира, завоёванный в 2019 году. Ещё один россиянин Павел Кротов стал бронзовым призёром. «Серебро» взял американец Кристофер Лиллис.

В женских соревнованиях по акробатике бронзовую медаль выиграла россиянка Любовь Никитина. Победила австралийка Лора Пил, «серебро» досталось американке Эшли Колдуэлл.

В заключительный день соревнований, 11 марта, пройдут командные соревнования по акробатике.

Первоначально Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду должен был пройти в Китае с 18 по 28 февраля 2021 года. Но из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Международная федерация лыжного спорта приняла решение провести отдельные Чемпионаты мира по каждой дисциплине в разных странах.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по спору между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Чемпионате мира по фристайлу российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России в статусе команды Russian Ski Federation.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Максима Бурова, Павла Кротова и Любовь Никитину, тренерский штаб и Федерацию фристайла России с медалями Чемпионата мира и желает новых достижений и побед!

Фото: Федерация фристайла России

Пресс-служба Минспорта России

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