Олег Матыцин и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников обсудили разработанный в регионе проект «Народный тренер»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 10 марта, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл рабочую встречу с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым.

Глава региона рассказал Министру о проекте «Народный тренер», разработанном в Вологодской области. Проект предусматривает бесплатную организацию групп по фитнесу, плаванию, аквааэробике с тренером. Воспользоваться такой возможностью могут представители разных возрастных и социальных групп населения – малоимущие граждане, многодетные семьи, дети-инвалиды и пенсионеры.

«Проект Вологодской области «Народный тренер» имеет очень хорошие перспективы для привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом, – отметил Олег Матыцин. – В нашей отрасли тренер – ключевая фигура как в спорте высших достижений, так и в массовом, детско-юношеском спорте. Людям, которые занимаются спортом на любительском уровне, так же как и профессиональным спортсменам, очень важна поддержка и компетентность наставника. Тренер во многом формирует отношение своего подопечного к спорту в целом. Минспорт России уделяет огромное внимание повышению статуса и квалификации тренерских кадров, обучению специалистов, в том числе тех, кто работает на местах, в сельской местности. Важно, чтобы эта работа проводилась в регионах страны, и Вологодская область показывает хороший пример своим проектом «Народный тренер». Уверен, реализация этого проекта будет способствовать увеличению занимающихся физической культурой и спортом граждан».

В 2020 году проект «Народный тренер» работал в экспериментальном режиме, а в этом году заработал во всей Вологодской области. Для этого муниципальным образованиям была выделена субсидия из областного бюджета. В рамках проекта планируется выполнить два основных показателя – предоставить бесплатную возможность заниматься спортом с профессиональным наставником не менее 3600 жителям области, а также создать четыре воркаут-площадки.

«Мы понимаем, что для занятия спортом людям нужен организатор. Особенно это касается районов области. Люди хотят заниматься спортом, но нет организатора. Мы приняли решение выделить средства на ставку тренеров, которые организованно занимаются с жителями. Уже сегодня мы получаем результат этой работы», – сказал Олег Кувшинников.

В ходе встречи глава региона доложил Министру, что все целевые показатели в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» и федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» выполнены. Так, за последние девять лет в регионе созданы почти 500 спортивных объектов. Как результат – рост за этот период доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2,5 раза – с 16,9% в 2011 году до 41,2% в 2020 году.

«Люди начали заниматься спортом и двигательной активностью за счёт того, что условия для этого создаются рядом с их домом. Мы построили ФОКи и другие объекты в Великом Устюге, Вытегре, Шексне, Бабаево, Чагоде, Вологде. Кроме этого, мы уделяем большое внимание развитию плоскостных сооружений. Поставлена задача в каждом районе построить суперсовременный стадион с искусственным газоном, беговыми дорожками. Также в каждом районе мы создаём тропы здоровья для прогулок, занятия бегом и скандинавской ходьбой. Все эти проекты реализуются при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, и эта поддержка для нас бесценна», – отметил Олег Кувшинников.

Строительство спортивных объектов при поддержке Минспорта России в Вологодской области продолжится. При участии федерального бюджета в Вологде в развивающемся районе Осановской рощи и улицы Поэта Александра Романова создаются ледовый физкультурно-оздоровительный комплекс «Золотая шайба» и ледовый дворец.

Кроме того, продолжается комплексная модернизация стадиона «Витязь» в Вологде. Здесь уже открыты физкультурно-оздоровительный комплекс и бассейн. В 2020 году начались работы по дальнейшей модернизации, которые предполагают строительство новых трибун на 1500 мест, плоскостных сооружений, устройство футбольного поля с подогревом, инженерных коммуникаций и благоустройство территории спортивного сооружения.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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