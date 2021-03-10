О. Мельниченко: Вопросы развития туризма напрямую касаются социально-экономического развития малых городов и исторических поселений

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел расширенное заседание Комиссии Всероссийского Совета местного самоуправления.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель Всероссийского Совета местного самоуправления (ВСМС), первый заместитель Председателя Высшего Совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области провел расширенное заседание Комиссии Всероссийского Совета местного самоуправления по развитию туристско-рекреационного потенциала, межмуниципальному сотрудничеству и внешним связям муниципальных образований и подкомиссии Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления «Малые города и исторические поселения».

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В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления Администрации Президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур, представители Общественной палаты, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, профильных ФОИВов.

Туристский сектор — один из приоритетов социально-экономической политики России

Открывая заседание, Олег Мельниченко подчеркнул, что вопросы развития туризма напрямую касаются и социально-экономического развития этих городов. «Туристский сектор — один из приоритетов социально-экономической политики России, одна из отраслей с наибольшими мультипликативными эффектами для экономики», — отметил сенатор, пояснив, что инвестиции в туриндустрию формируют добавленную стоимость в транспорте, торговле и сфере услуг, строительстве и других видах экономической деятельности. Важным социально-экономическим эффектом является рост занятости и доходов населения, формирование предпринимательской культуры.

Олег Мельниченко отметил, что в целях создания условий для реализации туристского потенциала страны в 2016 г. утверждена Государственная программа РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика» и дополнена в марте 2020 г. подпрограммой «Туризм». Стратегией пространственного развития Российской Федерации до 2025 г., утвержденной Правительством РФ в 2019 году, определено, что для 73 из 85 регионов РФ этот сектор является отраслью экономической специализации. В 2019 г. Правительством утверждена также Стратегия развития туризма, которая направлена на комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в России.

Олег Мельниченко

Глава Комитета СФ напомнил, что ключевыми показателями развития туризма к 2035 г. должны стать: рост объема туристской индустрии в пять раз, увеличение более чем в два раза количества внутренних туристских поездок, увеличение экспорта туристских услуг России более чем в три раза, увеличение инвестиций в сферу туризма в три раза.

Сенатор отметил, что в большинстве субъектов Российской Федерации продолжается реализация региональных программ развития туризма, функционируют советы по развитию туризма, проинформировал законодатель.

Вместе с тем, указал Олег Мельниченко, на развитие туристской отрасли в мире в целом, и в Российской Федерации крайне негативное влияние оказала пандемия новой коронавирусной инфекции. По сравнению со вторым кварталом 2019 г., а число международных туристских прибытий сократилось в России на 99 проц. Потери в связи с этим оцениваются в 300 млрд рублей ежеквартально. «Двадцатый год для туристической отрасли одновременно стал и годом новых возможностей, открыл для нее новые горизонты. Закрытие границ помогло активному развитию внутреннего туризма. Появляются новые маршруты, авторские туры, возрастает роль инициативы жителей в разработке туристического продукта. Развиваются экологический, сельский туризм. Промышленный туризм сегодня способен стать инструментом экономического развития городов, особенно моногородов», — сказал глава Комитета СФ.

В связи с этим сенатор обратил внимание на широкий спектр мер государственной поддержки субъектам туристской отрасли. Например, субсидии туроператорам на возмещение затрат, связанных с авиаперевозками, субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным организациям – на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Сенатор также проинформировал, что Ростуризмом проведен грантовый конкурс поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Объем бюджетных ассигнований на эти цели в 2020 г. составил 1,2 млрд рублей. Осуществляется программа «туристического кешбэка». На ее реализацию Ростуризму выделена субсидия в размере 15 млрд рублей.

«Совет Федерации в декабре 2020 года принял Постановление «О развитии внутреннего туризма в Российской Федерации», в котором также предложил ряд мер по поддержке и развитию внутреннего туризма. Кроме того, неделю назад Советом Федерации одобрен закон о развитии туризма на муниципальном уровне. Он направлен на совершенствование государственной политики в сфере туризма. Органы местного самоуправления смогут участвовать в разработке муниципальных программ развития туризма», — сообщил Олег Мельниченко. «Это позволит напрямую задействовать жителей муниципалитета в создание туристического продукта и оказание туристических услуг и может стать новой отправной точкой в жизни малых населенных пунктов».

Парламентарий указал, что законом также предлагается дать Ростуризму полномочия разрабатывать единые федеральные методические рекомендации по разработке региональных и муниципальных программ развития туризма. Общие критерия и требования, позволят, создать универсальные инструменты для развития туризма, а также задействовать уникальный и исключительный потенциал отдельных территорий. Кроме того, в дальнейшем даст возможность более полным образом синхронизировать принимаемые региональные и муниципальные программы с разрабатываемой Стратегией.

Как отметил сенатор, в текущем году в России разработан национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Он будет реализован в рамках трех федеральных проектов, направленных соответственно на развитие туристской инфраструктуры, повышение доступности внутреннего туризма, совершенствование управления в этой сфере. Его реализация рассчитана до 2030 г. и оценивается по предварительным данным более чем в 600 млрд руб. В частности, согласно документу, Ростуризм намерен за 10 лет почти удвоить количество россиян, которые будут отдыхать в санаториях и профилакториях: с 6,7 млн до 11,5 млн человек, а также обеспечить трехкратный рост количества внутренних поездок россиян. С 7 до 40, то есть почти в шесть раз должно увеличиться количество городов, центральные районы которых будут «туристически привлекательными» для граждан. Все это свидетельствует о повышенном внимании органов государственной власти к развитию туристского сектора, подчеркнул глава Комитета СФ.

В ходе заседания Комиссии было отмечено, что важным условием для раскрытия туристского потенциала муниципалитетов является развитие инфраструктуры, благоустройство общественных пространств, качество городской среды.

В связи с этим, подчеркнул Олег Мельниченко, целесообразность синхронизации программ по благоустройству и развитию туризма очевидна. Развитие туризма, обновление жилого фонда и создание качественной городской среды должны быть объединены.

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров в своем выступлении рассказал о синхронизации проектов по развитию туризма и благоустройства, в том числе благоустройства малых городов и исторических поселений.

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