Source: Russia Federal Space

#ЦПК#История#Юрий Гагарин#Сергей Крикалев10.03.2021 20:01

Представители ЦПК и отряда космонавтов побывали на родине Юрия Гагарина

Среди тех, кто в день рождения Юрия Гагарина посещает родные для него места, всегда бывают сотрудники Центра подготовки космонавтов и представители отряда космонавтов. На этот раз вместе с ними 9 марта 2021 года в Смоленскую область отправились Герои Советского Союза, лётчики-космонавты СССР Виктор Афанасьев и Владимир Джанибеков.

По традиции встреча с земляками первого космонавта планеты проходит на границе Московской и Смоленской областей. Гостей из Подмосковья приветствовал глава Гагаринского района Роман Журавлёв. По пути в город Гагарин делегация всегда делает остановку, чтобы почтить память родителей, сестры и братьев Юрия Алексеевича и возложить цветы на их могилы. И хотя из-за ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией в стране, программу мероприятий сократили, этот пункт из неё исключать не стали.

В прежнем формате прошла и церемония возложения цветов к памятнику Анне Тимофеевне — маме космонавта, расположенному у Дома-музея школьных лет Ю.А. Гагарина. К сожалению, пришлось отказаться от традиционного митинга на главной площади города. Но память о легендарном человеке, который открыл путь к звёздам, почтили возложением цветов к подножию его памятника.

«Обычно 9 марта здесь, в городе Гагарине, мы с коллегами по отряду посещали культурные, спортивные, образовательные учреждения, чтобы поприветствовать участников всевозможных конкурсов и соревнований, — рассказала космонавт-испытатель Анна Кикина. — Сейчас по понятным причинам введены определенные ограничения на массовые мероприятия. Но мы рады, что несмотря на сокращения в программе, празднование дня рождения Юрия Алексеевича всё равно проводится».

Ключевые мероприятия организаторам удалось сохранить. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Восток» был дан старт Всероссийскому турниру по борьбе самбо. Объединённый мемориальный музей Ю.А. Гагарина организовал выставки и экскурсии. Входящий в его структуру дом семьи Гагариных в Клушино также был открыт для посетителей, в том числе, для гостей из Звёздного городка. Представители ЦПК и отряда космонавтов побывали и возле школы, где учился космонавт.

Из родной деревни Юрия Алексеевича делегация вернулась в город на церемонию открытия XLVIII Общественно-научных Гагаринских чтений. Председатель Оргкомитета чтений, исполнительный директор Госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв поблагодарил организаторов и участников мероприятий, которые нашли возможность собраться и традиционно отпраздновать день рождения Гагарина.

«Гагарин вдохновил тех, кто мечтает о полётах в космос или готов связать свою жизнь с работой в космической отрасли, — обратился к участникам торжества Сергей Крикалёв. — Обычно здесь мы представляем вам новое поколение космонавтов. Они и сегодня с нами, за исключением ребят из набора 2021 года. Очень важно поддерживать традиции, встречаться в день рождения Юрия Гагарина».

Сергей Крикалёв подчеркнул, что такие мероприятия позволяют отдать дань памяти не только первому космонавту планеты. Он напомнил о роли Алексея Леонова, который несколько десятилетий был Председателем Гагаринских чтений. По традиции на сцену ДК «Комсомолец» был приглашён отряд космонавтов во главе с руководителем делегации от Центра — первым заместителем начальника ЦПК Максимом Харламовым. Он поблагодарил жителей города Гагарина за теплый приём и за то, как трепетно они хранят память о земляке. Космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин рассказал участникам встречи о самых ярких моментах своей экспедиции в космос, которая завершилась в октябре 2020 года. Вместе с отрядом космонавтов на сцене стояли их старшие товарищи Виктор Афанасьев и Владимир Джанибеков. Зал с одинаковым воодушевлением аплодировал и тем, кто уже бывал в космосе и тем, кто ещё только готовится к своему первому полёту.

Мероприятия, посвящённые 87-й годовщине со дня рождения Юрия Гагарина, завершатся 12 марта 2021 года. А пока продолжаются чтения, в рамках которых проводятся пленарные встречи и заседания научных секций. Ожидается, что будут представлены 143 доклада, частично — в дистанционном формате. В Гагаринских чтениях традиционно участвуют сотрудники Центра подготовки космонавтов.

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