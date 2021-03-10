С. Митин: На российском рынке наблюдается тенденция манипулирования товарными знаками в маркетинговых целях

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ прошло совещание рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды.

В рамках проведенного Роскачеством исследования упакованной питьевой воды, установлено, что на российском рынке продолжает наблюдаться тенденция манипулирования товарными знаками в маркетинговых целях.

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Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сенатор провел оперативное совещание рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду.

Наличие зарегистрированного товарного знака должно подтверждать отсутствие сходства до степени смешения товарного знака и НМПТ

По информации Роспатента, по состоянию на 5 марта 2021 года правовая охрана в отношении минеральной воды действует для 82 российских наименований места происхождения товара (НМПТ) и 117 свидетельств об исключительном праве на НМПТ, отметил Сергей Митин. «При этом, например, Роспатентом зарегистрирован 21 товарный знак, тождественный с НМПТ «Есентуки», что является нарушением Гражданского кодекса. Наличие зарегистрированного товарного знака должно подтверждать отсутствие сходства до степени смешения товарного знака и НМПТ».

В ходе совещания обсуждался комплекс проблем, связанных с проявлением всех форм недобросовестной конкуренции в сфере производства и оборота упакованной минеральной природной воды.

Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Виктор Новожилов

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Были затронуты вопросы упорядочения использования идентичных товарных знаков различными производителями упакованной питьевой воды, недопущения использования в торговых знаках обработанной воды указаний на ее природное происхождение, законности использования в товарных знаках элементов наименования места происхождения товара (НМПТ).

В совещании приняли участие член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Виктор Новожилов, НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области полномочный представитель Правительства РФ в Совете Федерации Вадим Живулин, исполняющая обязанности руководителя Российской системы качества (Роскачество) Елена Саратцева, представители Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Генеральной прокуратуры, Федеральной антимонопольной службы, представители компаний-производителей.

Мероприятие проведено в рамках подготовки совещания «О ходе реализации рекомендаций парламентских слушаний «О мерах по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».

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