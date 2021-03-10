С. Михайлов: Читинскому городскому зоопарку будет оказано содействие в получении лицензии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совещании, прошедшем в зоопитомнике «Амодово» — филиале Читинского зоопарка.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края в рамках работы в регионе принял участие в совещании, прошедшем в зоопитомнике «Амодово» — филиале Читинского городского зоопарка.

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Участники мероприятия, которое провел руководитель администрации города Читы Александр Сапожников, обсудили новый порядок лицензирования российских зоопарков. В соответствии с ним, многим из этих учреждений необходимо будет улучшить свою материально-техническую базу.

Сергей Михайлов отметил, что зоопарки должны будут иметь лицензии для осуществления своей деятельности с 1 января 2022 г. При этом им нужно привести в порядок свои сооружения для содержания животных.

«На примере Читинского зоопарка видно, что для соответствия новым требованиям здесь необходимо провести ряд мероприятий. Речь идет о содержании животных, особенно крупных особей, размерах вольеров, организации внутренней безопасности для животных и посетителей. Мы провели встречу с представителями Россельхознадзора, где обсудили эти вопросы. Безусловно, будем содействовать зоопарку в оказании получения лицензии», — сказал сенатор.

Сергей Михайлов принял участие в совещании, прошедшем в зоопитомнике «Амодово» — филиале Читинского зоопарка

По словам директора Читинского зоопарка Вадима Костенникова, планы перевода крупных животных — медведей, волков, копытных, представителей семейства кошачьих — в Амодово с основной территории учреждения по улице Журавлева существовали давно. Изменения в нормативной базе заставили ускорить этот процесс. Так, по новым требованиям, для содержания одного медведя требуется не меньше 100 квадратных метров площади вместо сегодняшних 20–25.

Руководитель городской администрации Александр Сапожников отметил, что в результате у зоопарка появятся две равнозначные площадки. В центре Читы будут выставляться небольшие и экзотические животные. Все крупные особи будут перевезены в зоопитомник в селе Амодово. Работы планируется начать уже в этом году.

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