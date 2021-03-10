С. Цеков обсудил с жителями Крыма вопросы ЖКХ, развития коммунальной инфраструктуры, охраны культурного наследия

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел дистанционный прием граждан в Республике Крым.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым провел дистанционный прием граждан.

К сенатору поступили обращения от жителей различных районов Республики. В них поднимались вопросы, связанные с функционированием ЖКХ и развитием коммунальной инфраструктуры, водоснабжением, охраной культурного наследия. Затрагивались также темы социального характера и оказания медицинской помощи гражданам.

Депутат Мирновского сельского совета Симферопольского района подняла вопрос о сроках проведения капитального ремонта многоквартирного дома в селе Мирное. Директор школы искусств Красногвардейского района обратился к парламентарию в связи с необходимостью внесения образовательного учреждения в план финансирования капремонта. Сергей Цеков сообщил, что внимательно изучит эти обращения и направит запросы в районные и республиканские органы власти, к чьей компетенции относится их решение.

Жительница Ялты затронула вопрос о реализации Концепции развития Крыма в сфере водоснабжения и электрификации. Сенатор отметил, что планирует предметно обсудить эту концепцию.

В ходе приема парламентарий также провел беседу с ветераном Великой Отечественной войны, проживающим в Черноморском районе. Сергей Цеков намерен выяснить обоснованность взимания с ветерана взносов на капитальный ремонт дома.

Жители Керчи и Симферопольского района подняли проблемы охраны культурного наследия, сохранения памятников истории и архитектуры – часовни-памятника над могилой Керчь-Еникальского градоначальника И.А. Стемпковского в г. Керчи и здания усадьбы Таврического губернатора, сенатора Российской империи А.М. Бороздина. Сергей Цеков направил соответствующие обращения в профильные министерства и ведомства.

Кроме того, в рамках мероприятия он рассмотрел вопрос, связанный с открытием кафедры реабилитологии Медицинской академии Крымского федерального университета, а также оказал содействие двум жителям Сакского района, которые нуждались в госпитализации.

По итогам дистанционного приема ряд вопросов решен сенатором положительно, по остальным даны консультации и направлены обращения в органы власти регионального и федерального уровня.

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