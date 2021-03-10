Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-65#Союз МС-1810.03.2021 13:04

Утверждена схема полета корабля «Союз МС-18» к МКС

В соответствии с российской программой полета Международной космической станции на 9 апреля 2021 года с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-18» и экипажем новой 65-й длительной экспедиции на борту.

Госкомиссией принято решение о полёте и дальнейшей стыковке корабля с российским сегментом Международной космической станции по «сверхкороткой» (двихвитковой) схеме. Соответствующее техническое решение в настоящее время подписано в головной организации по пилотируемой космонавтике Госкорпорации «Роскосмос» — Ракетно-космичекой корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва.

В состав основного экипажа входят космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай, их дублеры — космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн. Специалисты Госкорпорации «Роскосмос» в данный момент проводят регламентные работы по подготовке экипажа и корабля к запуску и стыковке по двухвитковой схеме.

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