Эдуард Шереметцев назначен директором Департамента проектной деятельности и цифровых технологий

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 10 марта. – Приказом Министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова директором Департамента проектной деятельности и цифровых технологий назначен Эдуард Шереметцев. Эдуард Шереметцев окончил Авиационно-техническое училище гражданской авиации по специальности «Электронно-вычислительные машины, комплексы, системы и сети», Белгородский государственный технологический университет В.Г. Шухова по специальности «Строительство и технологии». С 2010 года по 2017 работал в ПАО «МРСК Центра» начальником управления развития и эксплуатации АСДУ Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления. С 2017 по 2019 занимал должность начальника управления АСДУ и связи Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления, в 2019 – заместитель директора Департамента цифровой трансформации «ПАО Россети». С 2019 по 2021 год занимал должность заместителя директора Департамента информационных технологий и цифрового развития ПАО «Русгидро».

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