Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-6410.03.2021 13:40

Экипаж МКС приступает к очередному этапу работ в модуле «Звезда»

Командир 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков и бортинженер МКС-64, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков 10 марта 2021 года продолжат работы по устранению негерметичности в модуле «Звезда» российского сегмента станции. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

«По плану работ по устранению негерметичности в модуле «Звезда» экипаж Международной космической станции сегодня приступит к очередному этапу работ на корпусе модуля, — отмечают в пресс-службе РКК «Энергия». — Согласно циклограмме ремонтно-востановительных работ, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков в два этапа в течение дня нанесут второй слой герметика в месте негерметичности.

Для проверки уровня давления в модуле на 12 марта 2021 года запланировано закрытие люка переходной камеры. Все действия российские члены экипажа экспедиции МКС-64 выполняют под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и специалистов РКК «Энергия».

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