10 марта главы России и Турции в режиме телемоста дадут старт строительству третьего энергоблока АЭС «Аккую»

Source: President of Russia – Kremlin

10 марта Владимир Путин совместно с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции примет участие в торжественной церемонии по случаю начала сооружения энергоблока №3 АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин.

Строительство станции осуществляется Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» на основе Межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт.

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