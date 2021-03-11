Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Корпоративная Академия Роскосмоса#МАИ11.03.2021 09:32

Академия Роскосмоса рассказала иностранным абитуриентам о возможности поступить на космические специальности по программе Россотрудничества

Корпоративная Академия Роскосмоса приняла участие в онлайн-мероприятии «День открытых дверей» в Московском авиационном институте 10 марта 2021 года. Основная задача мероприятия — проинформировать абитуриентов из стран СНГ и дальнего зарубежья о возможностях поступления на космические специальности по квоте Россотрудничества в 2021/22 учебном году.

В прямом эфире более 200 участников узнали о перспективах получения качественного образования в России, о направлениях и уровнях образовательных программ, а также об условиях прохождения практики в организациях ракетно-космической отрасли. Подробно рассмотрели процедуру и сроки подачи заявок на получение стипендии.

Прием документов осуществляется до 15 марта 2021 года. Дополнительная информация о программе на сайте Россотрудничества по ссылке. Вы можете направить свои вопросы по поводу обучения иностранных граждан руководителю центра международного сотрудничества АНО «Корпоративная Академия Роскосмоса» Иванову Ивану Владимировичу по электронной почте: ivanov@rcacademy.ru

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