Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие на церемонии награждения участников выставки «Портрет твоего края».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия Александр Ракитин РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия в ходе рабочей поездки в регион провел торжественную церемонию награждения участников выставки Всероссийской детской творческой школы-конкурса в сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего края», выставки «Республиканского детского конкурса фотографий «Карелия. Отражение».

Смотрите также

По словам сенатора, четвертый год Советом Федерации поддерживается проведение конкурса. В 2020 году победителями стали восемь учащихся из Республики Карелия.

«Школа-конкурс «Портрет твоего края» – это возможность для ребенка рассказать о красоте и своеобычности своего края, который является для него малой родиной, ощутить свои корни, осознать себя звеном в цепи поколений, всмотреться в свой мир и дать свой взгляд», — отметил Александр Ракиттин.

Александр Ракитин принял участие на церемонии награждения участников выставки «Портрет твоего края»

1 из 6

Александр Ракитин принял участие на церемонии награждения участников выставки «Портрет твоего края»

2 из 6

Александр Ракитин принял участие на церемонии награждения участников выставки «Портрет твоего края»

3 из 6

Александр Ракитин принял участие на церемонии награждения участников выставки «Портрет твоего края»

4 из 6

Александр Ракитин принял участие на церемонии награждения участников выставки «Портрет твоего края»

5 из 6

Александр Ракитин принял участие на церемонии награждения участников выставки «Портрет твоего края»

6 из 6

«Мы чествуем школьников, которые своим творчеством сумели показать гражданскую позицию, проявить патриотические чувства, любовь к родному краю. Вне всякого сомнения, что каждый, кто прикоснулся к миру литературы, умеет рассказать о красоте Карелии посредством фотографии, вырастет настоящим творцом своей жизни. Заряд творческой энергии и умение конкурировать позволит в будущем добиться успеха в любой деятельности — искусстве, науке, государственной службе или бизнесе», — сказал Александр Ракитин.

В конкурсе приняли участие более 200 000 детей. Определен 191 победитель, самому младшему из которых – 8 лет. Лучшие работы победителей были представлены на тематической выставке « Портрет страны сердцами детей» в Совете Федерации в июле 2020 года.

MIL OSI