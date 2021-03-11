Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-18#Прогресс МС-1412.03.2021 00:10

Высоту орбиты МКС поднимут перед прилетом экипажа «Союз МС-18»

Высоту орбиты Международной космической станции 12 марта 2021 года планируется увеличить на 450 метров с помощью двигателей транспортного грузового корабля «Прогресс МС-14» перед прибытием экипажа 65-й длительной экспедиции в апреле этого года.

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), в 22:09 по московскому времени будет выдана команда и включены двигатели корабля «Прогресс МС-14», которые проработают 144 секунды. Средняя высота орбиты станции составит около 419,7 км над поверхностью Земли.

Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 21 января 2021 года двигателями того же «Прогресса» с повышением средней высоты орбиты станции на 1,25 километра. Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур запланирован на 9 апреля.

В настоящее время на борту Международной космической станции работает экипаж МКС-64 в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, астронавтов NASA Кэтлин Рубинс, Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уолкер, а также астрнавта JAXA Соичи Ногучи.

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