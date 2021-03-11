В. Джабаров побывал с рабочей поездкой в Еврейской автономной области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторознакомился с ходом строительства трансграничного перехода через реку Амур, обсудил вопросы развития сельского хозяйства, социальной сферы, строительства очистных сооружений и другие темы.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области посетил регион с трехдневной рабочей поездкой.

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В ее рамках сенатор вместе с председателем регионального парламента Любовью Павловой и и. о. генерального директора компании, занимающейся возведением железнодорожного моста через Амур, Мурадом Магомедовым побывал в Ленинском районе, на месте строительства трансграничного перехода.

Парламентарий ознакомился с ходом работ по введению в эксплуатацию этого важнейшего для Дальнего Востока объекта. Владимир Джабаров подчеркнул, что строящийся мост призван играть большую роль в экономике ЕАО, развитии российско-китайского экономического сотрудничества и уже является серьезным инструментом в геополитическом раскладе.

Экономические перспективы предстоящей сдачи мостового перехода обсуждались и на встрече сенатора с депутатами Ленинского районного собрания. В ней приняли участие председатель Законодательного Собрания Любовь Павлова, прокурор области Заурбек Джанхотов и глава района Максим Сироткин, который сообщил, что мостовый переход уже практически готов и должен заработать в августе. «Это задача, поставленная полпредом Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым».

Владимир Джабаров побывал с рабочей поездкой в Еврейской автономной области

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Владимир Джабаров побывал с рабочей поездкой в Еврейской автономной области

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Владимир Джабаров побывал с рабочей поездкой в Еврейской автономной области

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Владимир Джабаров побывал с рабочей поездкой в Еврейской автономной области

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Владимир Джабаров побывал с рабочей поездкой в Еврейской автономной области

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Владимир Джабаров побывал с рабочей поездкой в Еврейской автономной области

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Владимир Джабаров побывал с рабочей поездкой в Еврейской автономной области

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Владимир Джабаров побывал с рабочей поездкой в Еврейской автономной области

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Владимир Джабаров побывал с рабочей поездкой в Еврейской автономной области

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Владимир Джабаров побывал с рабочей поездкой в Еврейской автономной области

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Владимир Джабаров побывал с рабочей поездкой в Еврейской автономной области

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Владимир Джабаров побывал с рабочей поездкой в Еврейской автономной области

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Кроме того, сенатор обсудил с руководством и депутатами Ленинского района вопросы ликвидации последствий прошлогоднего наводнения, восстановления дорог после паводка, а также возведения дамбы в селе Ленинском. По предварительной оценке, на эти цели необходимо 3,2 млрд руб. Рассматривались также вопросы развития сельского хозяйства, социальной сферы, строительства станции обезжелезивания, очистных сооружений и другие темы.

Особое внимание Владимир Джабаров уделил проблеме оттока населения с Дальнего Востока. Он подчеркнул, что задача властей — сделать так, чтобы народ перестал уезжать. «Люди должны не просто не уезжать с Дальнего Востока, а хотеть приехать сюда. Немало тех, кто в перенаселенных городах не может найти работу. И я лично знаю таких молодых людей, которые готовы приехать на Дальний Восток. Но их надо обеспечить жильем, работой», — сказал парламентарий.

В ходе поездки сенатор также провел для старшеклассников биробиджанской гимназии урок на тему «Некоторые вопросы современной истории России». Начав с важнейших дат двадцатого века, Владимир Джабаров перешел к событиям последних лет, в том числе возвращению Крыма, взаимоотношениям с бывшими республиками СССР, санкционной политике западных стран и др. Он также затронул вопросы деятельности социальных сетей.

«Считаю историю одной из важнейших дисциплин. От того, насколько скрупулезно, ответственно и честно мы подойдем к работе с этим предметом, к его преподаванию, зависит слишком многое, в том числе благополучие нашей страны и будущих поколений. История России должна быть едина и правдива. Это тем более актуально сегодня, когда мы отмечаем попытки не просто слегка исказить, а даже полностью переписать многие ключевые события в истории и мира, и нашей страны», — подчеркнул сенатор.

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