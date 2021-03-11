Дмитрий Чернышенко: «К системе ГТО присоединились 14,5 миллиона россиян»

Source: Russia Ministry of Sport

11 марта физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» отмечает 90-летний юбилей. А 24 марта исполнится семь лет со дня его возрождения Президентом России Владимиром Путиным. По всей стране при поддержке Министерства спорта Российской Федерации стартовали мероприятия, посвящённые памятным датам.

По словам Вице-премьера Дмитрия Чернышенко, каждый третий житель Советского Союза от 10 до 60 лет являлся участником комплекса, а значок ГТО носила половина жителей страны. Сейчас знаки отличия получили 4,4 миллиона человек.

«Много лет комплекс ГТО является основой физического воспитания граждан нашей страны. За последние семь лет к нему присоединилось 14,5 миллиона человек. Треть из них успешно справились с испытаниями и получили знаки отличия. И, видя, что такие занятия спортом в хорошем смысле становятся модными и массовыми, только за последние два года в рамках национального проекта «Демография» мы построили в российских парках и скверах 1128 площадок. Мы планируем и дальше развивать комплекс ГТО, включать в него соревновательные элементы и программы поощрения. К 2024 году построить более 650 таких площадок. И за счёт этих мер рассчитываем вовлечь в здоровый образ жизни не меньше 60 миллионов россиян», – отметил он.

Площадки ГТО представляют собой комплекс разноуровневых перекладин и брусьев с лавками для пресса, сектором для прыжков в длину и другими уличными тренажёрами.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отметил, что в России работают 2,6 тысяч центров тестирования ГТО. «В каждом регионе страны созданы центры тестирования ГТО, где любой житель имеет возможность выполнить нормативы комплекса. Десятки тысяч специалистов и инструкторов проводят бесплатные тренировки в парках и скверах, зарядки на предприятиях, работают в центрах тестирования ГТО. А с 11 по 24 марта, в “Дни ГТО”, все желающие могут не только проверить свои силы в выполнении нормативов, но и получить рекомендации специалистов по подготовке к тем упражнениям, которые вызывают наибольшие трудности», – сообщил Министр.

«Комплекс ГТО направлен на развитие массового спорта, и наша задача – привлечь к физической активности как можно больше граждан разных возрастов, показать на примере ГТО, что занятия физической культурой и спортом напрямую способствуют укреплению здоровья людей», – почеркнул Олег Матыцин.

В рамках Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации к 2030 году планируется увеличить количество людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%.

Пресс-служба Минспорта России

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