Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в круглом столе на тему «Семь лет после воссоединения Крыма с Россией: настроения жителей».

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя приняла участие в «круглом столе» на тему «Семь лет после воссоединения Крыма с Россией: настроения жителей».

Смотрите также

Как напомнила сенатор, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, и уже через два дня, 18 марта, Республика вернулась в состав Российской Федерации.

«Это было единодушное решение севастопольцев и крымчан: девяносто шесть процентов жителей полуострова высказались за воссоединение», — сказала Екатерина Алтабаева.

Сенатор подчеркнула, что за прошедшие годы в Крыму и Севастополе произошли масштабные изменения к лучшему. «Построена новая автотранспортная магистраль «Таврида», решаются вопросы противодействия энергетической и водной блокаде со стороны сопредельного государства, строятся новые и модернизируются существующие объекты социальной инфраструктуры – школы, детские сады, больницы и поликлиники. Огромные усилия направлены на сохранение культурно-исторических памятников, которые теперь доступны для всех россиян».

«Жители Крыма и Севастополя говорят на родном языке и сохраняют свои историко-культурные ценности», — заключила Екатерина Алтабаева.

MIL OSI