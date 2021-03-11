Е. Алтабаева посетила онкологический диспансер в городе Севастополе

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор осмотрела медицинское учреждение и провела встречу с врачами и медработниками.

Сенатор Российской Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя вместе с заместителем губернатора города Александром Кулагиным посетила Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного. Участие в мероприятии принял также директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов.

Екатерина Алтабаева осмотрела медицинское учреждение и провела встречу с врачами и медработниками.

Здания, в которых размещается Севастопольский онкодиспансер, строились в 60-х годах прошлого века и давно нуждаются в капитальном ремонте, отметила сенатор.

Крайне важно сейчас обеспечить достойные условия как для лечения пациентов, так и для работы медперсонала

«Сегодня было принято совместное решение – до 2022 года провести капремонт в тех помещениях диспансера, которые в этом нуждаются .Крайне важно сейчас обеспечить достойные условия как для лечения пациентов, так и для работы медперсонала. Департамент здравоохранения разработает дорожную карту по решению проблемных вопросов», — подчеркнула Екатерина Алтабаева

Екатерина Алтабаева и заместитель губернатора города Севастополя Александр Кулагин посетили Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного

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Екатерина Алтабаева и заместитель губернатора города Севастополя Александр Кулагин посетили Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного

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Екатерина Алтабаева и заместитель губернатора города Севастополя Александр Кулагин посетили Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного

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Екатерина Алтабаева и заместитель губернатора города Севастополя Александр Кулагин посетили Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного

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Екатерина Алтабаева и заместитель губернатора города Севастополя Александр Кулагин посетили Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного

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В 2020 году были завершены работы в поликлиническом отделении диспансера, рассказал главный врач онкодиспансера Василий Ощепков. Он обратил внимание на то, что в отремонтированных отделениях установлено новейшее оборудование.

Екатерина Алтабаева отметила, что в Севастополе началось создание медицинского кластера, в рамках которого будут построены новый лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера на 180 коек, больница скорой помощи на 450 коек, инфекционная больница на 200 коек, психиатрическая больница на 220 коек, центр судмедэкспертизы, медицинский колледж с общежитием, подстанция скорой помощи на 9 боксов.

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