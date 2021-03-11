И. Петина приняла участие в открытии выставки иллюстраций к книге «Мещёра Первозванная»

Source: Russia – Council of the Federation

Выставка стала результатом многолетней работы в этнографических экспедициях, общения с краеведами, писателями, историками, хранителями народных традиций, отметила сенатор.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области Ирина Петина ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области по приглашению главы администрации муниципального образования – городской округ город Касимов Игоря Авдеева приняла участие в торжественном открытии выставки иллюстраций к книге члена союза писателей России Юрия Белоусова «Мещёра Первозванная».

Сенатор отметила, что Мещёра – заповедный край Рязанской области в самом сердце России. Много легенд и сказаний родилось на этой древней земле. Они живут в памяти людей, передаются из поколения в поколение, являясь основой его культуры.

Очень важно сохранить связь поколений, не дать умереть сказкам и легендам, живущим в памяти старожилов сёл и деревень Мещёры

«К сожалению, носителей этих знаний в деревнях и селениях практически не осталось. Поэтому очень важно сохранить связь поколений, не дать умереть сказкам и легендам, живущим в памяти старожилов сёл и деревень Мещёры», — сказала Ирина Петина.

По словам сенатора, выставка является результатом многолетней работы в этнографических экспедициях, общения с краеведами, писателями, историками и простыми людьми – хранителями народных традиций, сказов и легенд. Энтузиасты и исследователи объединили свои усилия и совместно вели работу по изучению, сохранению и преумножению знаний о Мещёрском крае.

«Юрий Белоусов представил более 50 живописных гравюр-иллюстраций, рассказал о культурно-историческом проекте «Сердце Мещёры» и представил неординарные, яркие графические работы, которые живо и интересно иллюстрируют историю Мещёры, её сказы и легенды», — отметила сенатор.

Она подчеркнула, что подобная выставка обогащает современное искусство России, а также отражает национальную культуру.

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