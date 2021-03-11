И. Рукавишникова: Создание суперсервиса нацелено на оптимизацию взаимодействия всех участников исполнительного производства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела заседание «круглого стола».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области провела «круглый стол» на тему «Цифровизация системы исполнительного производства в Российской Федерации».

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Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции. В нем приняли участие первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов — первый заместитель главного судебного пристава РФ Ольга Помигалова, член Совета Федеральной палаты адвокатов РФ Елена Авакян, представители Министерства юстиции РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Федеральной налоговой службы России, Судебного департамента при Верховном Суде РФ, Банка России, профильных вузов, эксперты.

Ирина Рукавишникова отметила, что в соответствии с национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации» в настоящее время идет внедрение суперсервиса «Цифровое исполнительное производство». Его концепция одобрена Президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Ирина Рукавишникова провела «круглый стол» на тему «Цифровизация системы исполнительного производства в Российской Федерации»

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Ирина Рукавишникова

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Ирина Рукавишникова провела «круглый стол» на тему «Цифровизация системы исполнительного производства в Российской Федерации»

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Ирина Рукавишникова

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Ирина Рукавишникова провела «круглый стол» на тему «Цифровизация системы исполнительного производства в Российской Федерации»

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Ирина Рукавишникова

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По словам сенатора, реализация суперсервиса позволит гражданам и представителям бизнеса, которые являются сторонами исполнительного производства, получать расширенные сведения о ходе исполнительного производства в электронном виде минуя личное взаимодействие с уполномоченными службами. Площадкой такого взаимодействия выступает Единый портал государственных и муниципальных услуг. Предполагается, что необходимая информация будет предоставляться в автоматическом режиме в течение 30 секунд.

Ирина Рукавишникова указала, что пользователи портала госуслуг смогут отслеживать стадии процесса снятия ограничения выезда за пределы России, подавать заявления, ходатайства, получать уведомления от Федеральной службы судебных приставов и взаимодействовать с ведомством по различным вопросам удаленно, в режиме онлайн. Также планируется, что с помощью сервисов портала госуслуг будет доступно погашение задолженности до возбуждения исполнительного производства. При желании гражданин сможет получать уведомления от службы судебных приставов через банки.

«Создание суперсервиса нацелено на оптимизацию взаимодействия всех участников исполнительного производства, повышение их осведомленности, обеспечение прозрачности работы судебных приставов, упрощение процесса в рамках исполнительного производства, сокращение количества личных контактов сторон исполнительного производства со службой судебных приставов. А для сферы государственного управления – это, прежде всего, повышение эффективности принудительного исполнения, сокращение нагрузки на судебных приставов-исполнителей, исполнение требований законодательства по уведомлению сторон исполнительного производства, повышение уровня удовлетворенности граждан качеством государственных сервисов», — сказала парламентарий.

«Важнейшим достижением всех планируемых работ по цифровой трансформации исполнительного производства является значительное сокращение сроков различных исполнительных процедур от нескольких дней или часов – до нескольких минут», — подчеркнула она.

Сенатор отметила, что, к сожалению, разработка суперсервиса «Цифровое исполнительное производство» осуществляется со значительным запозданием. Среди причин этого она назвала пандемию, отсутствие достаточной нормативной базы, несвоевременное финансирование и другие.

Важный вопрос, связанный с внедрением суперсервиса – организация четкого взаимодействия всех государственных органов – Минюста, Минцифры, судебной системы, Банка России, организаций банковского сектора, подчеркнула парламентарий.

Ирина Рукавишникова затронула тему корректировки действующего законодательства в этой сфере, а также подготовку проектов КоАП РФ и процессуального кодекса об административных правонарушениях как обновленной нормативной основы привлечения к административной ответственности.

«Важный для нас вопрос в сфере цифровизации и совершенствования механизмов предоставления услуг гражданам и организациям, который мы постоянно держим на контроле – это создание федеральной государственной информационной системы «Правовая помощь» и ее подсистемы «Единый государственный портал правового просвещения и бесплатной юридической помощи», — сказала Ирина Рукавишикова.

Сенатор, которая представляет в СФ законодательный (представительный) орган государственной власти Ростовской области, рассказала о практике реализации проекта Правовая помощь онлайн в регионе. С июня 2019 года региональное Управление Федеральной службы судебных приставов присоединилось к проекту, реализуемому через сеть МФЦ, и проводит еженедельные консультации жителей области по вопросам исполнительного производства по видеосвязи.

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