И. Святенко: Избыточность сбора персональных данных должна быть устранена

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере защиты персональных данных граждан РФ и доступности цифровых технологий.

Комитет СФ по социальной политике, исходя из поступающих обращений граждан, предложил при подготовке ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» обратить особое внимание на избыточный сбор данных.

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Об этом сообщила председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы выступая на заседании межфракционной рабочей группы Государственной Думы по совершенствованию законодательства в сфере защиты персональных данных граждан Российской Федерации и доступности цифровых технологий.

«С этой проблемой сталкивался практически каждый человек. Приведу пример: торговая точка, предлагая дисконтную карту, запрашивает широкий перечень данных о клиенте, в том числе паспортные данные и адреса проживания, которые совершенно не нужны для предоставления персональной скидки. Согласитесь, что даже для скидки в день рождения достаточно запрашивать день, а не дату», — считает сенатор.

По мнению Инны Святенко, эта законодательная инициатива поможет сократить количество персональных данных, которые предоставляются необоснованно фирмам, упростить систему их безопасного хранения и исключить манипулирование персональными данными граждан при предоставлении им какой‑либо услуги.

В ходе заседания заместитель Председателя Государственной Думы Петр Толстой подчеркнул важность обеспечения защиты персональных данных, предоставляемых гражданами, и назвал недопустимой практику, когда сотрудники банка, например, вынуждают человека сдавать свои биометрические данные, предоставление которых должно быть добровольным. Парламентарий отметил, что законопроект был внесен во исполнение Послания Президента РФ Федеральному Собранию и находится на особом контроле.

Предложения, которые прозвучали на заседании рабочей группы, будут систематизированы и переданы в профильный Комитет ГД для учета при подготовке поправок ко второму чтению.

В мероприятии также приняли участие депутаты ГД, представители Роскомнадзора и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, профильных отраслей и экспертного сообщества.

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