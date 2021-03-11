М. Ахмадов передал инвалидные коляски людям с ограниченными возможностями здоровья

Source: Russia – Council of the Federation

Жители обратились к сенатору за помощью в ходе дистанционного приема граждан.

Заместитель председателя Комитета Совет Федерации по социальной политике, представитель от законодательного органа государственной власти Чеченской Республики Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики передал инвалидные коляски двум жительницам региона с ограниченными возможностями здоровья.

Мохмад Ахмадов передал Хасибе Хасаевой и Зине Хаджаевой дополнительную материальную помощь от Регионального общественного фонда им. Героя России А.-Х.А. Кадырова

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Мохмад Ахмадов передал Хасибе Хасаевой и Зине Хаджаевой дополнительную материальную помощь от Регионального общественного фонда им. Героя России А.-Х.А. Кадырова

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Мохмад Ахмадов передал Хасибе Хасаевой и Зине Хаджаевой дополнительную материальную помощь от Регионального общественного фонда им. Героя России А.-Х.А. Кадырова

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Мохмад Ахмадов передал Хасибе Хасаевой и Зине Хаджаевой дополнительную материальную помощь от Регионального общественного фонда им. Героя России А.-Х.А. Кадырова

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Мохмад Ахмадов также передал Хасибе Хасаевой и Зине Хаджаевой дополнительную материальную помощь от Регионального общественного фонда им. Героя России А.-Х.А.Кадырова.

Сенатор рассказал, что ранее, во время дистанционного приема граждан по вопросам здравоохранения, жительницы Чеченской Республики обратились к нему с просьбой о содействии в приобретении инвалидных колясок, так как после перенесенных болезней они были ограничены в движении.

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