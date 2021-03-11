Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Нептун11.03.2021 01:10

Нептун в соединении с Солнцем

11 марта 2021 года в 03:00 мск Нептун окажется в соединении с Солнцем и на наибольшем расстоянии от Земли в 2021 году: 30,919 а.е. (4 625 416 564 км). Вблизи этого астрономического события Нептун не наблюдается, так как скрыт в ярких солнечных лучах.

Соединением внешних планет (от Марса до Нептуна) называют такое расположение небесных тел, когда их центры оказываются точно на одной прямой, при этом Солнце находится между Землей и планетой. В соединении планета находится за Солнцем и поэтому не видна на небосводе Земли.

КОНФИГУРАЦИИ НЕПТУНА В 2021 ГОДУ:

11 марта — соединение с Солнцем;

25 июня — стояние Нептуна (7,9m); переход от прямого движения к попятному;

14 сентября — противостояние планеты (7,8m);

1 декабря — стояние Нептуна (7,9m); переход от попятного движения к прямому.

НЕПТУН В 2021 ГОДУ

Весь 2021 год Нептун находится в созвездии Водолей. Блеск планеты равен +7,9 звездной величине (+7,9m), т.е. глазом Нептун не наблюдаем. В период видимости планету наблюдают только в телескоп.

Весна 2021 года: в марте и начале апреля 2021 года Нептун скрывается в лучах дневного светила и будет недоступен для наблюдений. Во второй половине апреля Нептун можно будет попробовать отыскать в телескоп по утрам на востоке совсем низко над горизонтом в сумерках перед восходом Солнца. В мае планета видна в телескоп по утрам перед восходом Солнца очень низко над горизонтом в созвездии Водолея. Созвездие Водолей весной в темное время суток расположено совсем низко у горизонта, поэтому в конце апреля-мае условия видимости Нептуна очень плохие.

Лето 2021 года: в короткие летние ночи в июне Нептун виден в телескоп по утрам невысоко над горизонтом на юго-востоке. Блеск планеты также равен 7,9 звездной величине. 25 июня 2021 Нептун перейдет от прямого движения планеты по небосводу к попятному. В июле планета видна в телескоп в течение всей ночи, кроме вечерних часов на юго-востоке не очень высоко над горизонтом. Находится Нептун в это время в созвездии Водолей. В августе условия видимости для Нептуна улучшаются. Планета видна в телескоп практически в течение всей ночи, на юго-востоке, а затем и в южной стороне неба.

Осень 2021 года: в сентябре Нептун виден в телескоп в течение всей ночи в южной стороне неба в созвездии Водолей. Блеск планеты +7,8m. 14 сентября 2021 года Нептун окажется в противостоянии с Солнцем. Это самое лучшее время для наблюдения планеты в телескоп. Осенними октябрьскими ночами планета видна в телескоп в южной стороне неба в течение всего темного промежутка времени, кроме утренних часов. В ноябре Нептун будет виден в телескоп в первой половине ночи и слегка заполночь на юге, а затем юго-западе в созвездии Водолей.

1 декабря 2021 года Нептун перейдет от попятного движения к прямому. Нептун будет доступен наблюдениям в телескоп в первой половине ночи на юго-западе в созвездии Водолей. Блеск планеты +7,9m.

КАК НАБЛЮДАТЬ НЕПТУН?

В периоды видимости найти на небе планету с блеском около +8 звездной величины можно с помощью сильного бинокля или телескопа. Чтобы различить диск планеты, имеющий видимый диаметр чуть больше 2 угловых секунд, нужен 200-мм телескоп с увеличением от 100 крат и выше (при прозрачном небе). При этом нужно использовать звездный атлас или воспользоваться звездной картой видимости Нептуна в 2021 году. У Нептуна на данный момент известно 14 спутников, они имеют блеск слабее +13m и в любительские телескопы не видны.

НЕПТУН — восьмая и самая дальняя планета Солнечной системы. Его масса в 17,2 раз превосходит массу Земли и является третьей по величине, среди планет Солнечной системы, а по экваториальному диаметру Нептун занимает четвёртое место, превосходя Землю в 3,9 раза. Планета получила название в честь римского бога морей Нептуна. Как и Уран, Нептун состоит в основном из водорода, но в его составе также присутствует большое количество метана и гелия. Нептун окружен очень слабыми кольцами.

Нептун по составу близок к Урану, и обе планеты отличаются по составу от более крупных планет-гигантов — Юпитера и Сатурна. Иногда Уран и Нептун помещают в отдельную категорию «ледяных гигантов». Атмосфера Нептуна, подобно атмосфере Юпитера и Сатурна, состоит в основном из водорода и гелия, наряду со следами углеводородов и, возможно, азота, однако содержит более высокую долю льдов: водного, аммиачного, метанового. Недра Нептуна, как и Урана, состоят главным образом изо льдов и камня. Следы метана во внешних слоях атмосферы являются причиной синего цвета планеты. В атмосфере Нептуна бушуют самые сильные ветры среди планет Солнечной системы; по некоторым оценкам, их скорости могут достигать 600 м/с.

Нептун стал первой планетой, открытой благодаря математическим расчётам, а не путём регулярных наблюдений за небом. Наблюдения за движением Урана породило гипотезу о присутствии неизвестной планеты, которая своей гравитацией вносила возмущения в орбиту Урана.

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