Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в мероприятиях, посвященных 87-й годовщине со дня рождения первого космонавта планеты Ю. Гагарина.

Представитель в СФ от исполнительного органа власти Смоленской области, член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Нина Куликовских КуликовскихНина Германовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области в рамках работы в регионе приняла участие в мероприятиях, посвященных 87-й годовщине со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

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Сенатор рассказала, что мероприятия начались на главной площади районного центра Гагаринского района у памятника первопроходцу космоса с торжественного возложения цветов и венков с участием представителей органов власти, лётчиков-космонавтов СССР и Российской Федерации, ученых, конструкторов космической техники. Торжества проходили по всему городу.

Нина Куликовских поздравила участников традиционного Всероссийского турнира по самбо, посвященного памяти Юрия Гагарина, который состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Восток». В состязаниях приняли участие 127 спортсменов из 16 регионов страны.

Центральным событием на родине Юрия Гагарина стало открытие очередных 48-х Международных общественно-научных чтений, посвященных памяти первого космонавта. «Гагаринские чтения впервые были организованы в начале 70-х годов прошлого века как встречи летчиков-космонавтов, друзей, родственников и наставников первопроходца космоса с жителями его родного города. В дальнейшем эти чтения превратились в масштабный форум, направленный на увековечивание памяти Юрия Гагарина, популяризацию достижений отечественной космонавтики и научно-технический знаний в молодежной среде», — сказала сенатор в своем приветственном слове.

Нина Куликовских приняла участие в мероприятиях, посвященных 87-й годовщине со дня рождения первого космонавта планеты Ю. Гагарина

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Нина Куликовских приняла участие в мероприятиях, посвященных 87-й годовщине со дня рождения первого космонавта планеты Ю. Гагарина

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Нина Куликовских приняла участие в мероприятиях, посвященных 87-й годовщине со дня рождения первого космонавта планеты Ю. Гагарина

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Нина Куликовских приняла участие в мероприятиях, посвященных 87-й годовщине со дня рождения первого космонавта планеты Ю. Гагарина

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Нина Куликовских приняла участие в мероприятиях, посвященных 87-й годовщине со дня рождения первого космонавта планеты Ю. Гагарина

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Нина Куликовских приняла участие в мероприятиях, посвященных 87-й годовщине со дня рождения первого космонавта планеты Ю. Гагарина

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Нина Куликовских приняла участие в мероприятиях, посвященных 87-й годовщине со дня рождения первого космонавта планеты Ю. Гагарина

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В этот день со сцены культурно-досугового центра «Комсомолец», отметила Нина Куликовских, приветствия произносили прославленные космонавты: Герой Советского Союза, Герой России, летчик – космонавт, Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Сергей Крикалев, ветераны космоса Владимир Джанибеков и Виктор Афанасьев. Прозвучали слова приветствия с борта Международной космической станции от российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова.

Мероприятия, посвященные дню рождения Юрия Гагарина, в этом году особенно значимы. В 2021 г. исполняется 60 лет первому полёту человека в космос.

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