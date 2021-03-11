Об итогах рабочей поездки делегации «Газпрома» в Монголию

Source: Gazprom in Russian

Релиз

11 марта 2021, 11:55

Совершен облет участков предполагаемой трассы газопровода «Союз Восток».

Подписан план деятельности Совместной рабочей группы на 2021–2022 годы.

Состоялась рабочая поездка делегации ПАО «Газпром» во главе с заместителем Председателя Правления Виталием Маркеловым в Монголию.

В ходе поездки был совершен облет участков предполагаемой трассы газопровода «Союз Восток». Он станет продолжением на территории Монголии российского газопровода «Сила Сибири — 2».

Виталий Маркелов и Вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан провели совещание Совместной рабочей группы «Газпрома» и Правительства Монголии. В частности, был рассмотрен ход разработки компанией специального назначения «Газопровод Союз Восток» технико-экономического обоснования проекта.

Стороны подписали план деятельности Совместной рабочей группы на 2021–2022 годы.

Справка

В декабре 2019 года «Газпром» и Правительство Монголии подписали Меморандум о взаимопонимании. В рамках реализации Меморандума создана Совместная рабочая группа.

В начале 2021 года в Монголии зарегистрирована компания специального назначения «Газопровод Союз Восток». Она создана для проведения проектно-изыскательских работ и разработки технико-экономического обоснования проекта строительства магистрального газопровода для поставок российского газа через территорию Монголии в Китай.

Экспортная мощность газопровода «Сила Сибири — 2» может превысить мощность газопровода «Сила Сибири» более чем в 1,3 раза. Это позволит поставлять газ из Западной Сибири на экспорт в больших объемах не только в западном, но и в восточном направлении.

Управление информации ПАО «Газпром»

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