Олег Матыцин пообщался со студентами Спортивно-педагогического колледжа Москомспорта в Центре тестирования ГТО

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 11 марта, в день 90-летия со дня создания комплекса «Готов к труду и обороне» Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и посол ГТО, олимпийская чемпионка Светлана Журова посетили Центр тестирования ГТО, расположенный на базе Спортивно-педагогического колледжа Москомспорта.

Спортивно-педагогический колледж – одно из самых больших образовательных учреждений системы спортивной подготовки по направлению «физическая культура» в России. В нём обучаются более 1100 студентов.

Колледж осуществляет работу по подготовке и повышению квалификации работников физкультурно-спортивной отрасли, а также готовит судей комплекса ГТО в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Министр пообщался с преподавателями и студентами, которые в этот день выполняли нормативы испытаний (тестов) ГТО. Олег Матыцин вручил золотой знак отличия ГТО чемпиону России по тхэквондо Григорию Горбунову.

Олег Матыцин и посол ГТО, олимпийская чемпионка Светлана Журова вместе со студентами также прошли несколько испытаний комплекса ГТО.

«Комплекс ГТО был основой советского физического воспитания. Самое главное, что он даёт людям возможность увидеть траекторию своего развития и самосовершенствования, быть готовым к труду, реализации своих интеллектуальных способностей. Но он ещё и позволяет чувствовать себя достойным членом общества, консолидироваться, ведь ГТО – это не только сдача нормативов, но и ощущение себя частью большой команды», – отметил Олег Матыцин.

За период с 1 сентября 2014 года регистрацию на портале ГТО прошли уже почти 14,5 млн россиян (это 10% от общей численности населения старше шести лет), из них почти 142 тысячи инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 4,4 млн человек являются обладателями знаков отличия комплекса ГТО.

«Комплекс ГТО с каждым годом становится всё более интересным для всех возрастных категорий. Растёт заинтересованность молодёжи. Конечно, всегда хочется большего, и перспектива для развития есть. Максимальное вовлечение людей в занятия физической культурой и спортом входит в нашу Стратегию развития физической культуры и спорта до 2030 года. Движение ГТО включает в себя разные поколения, объединяет людей, даёт возможность почувствовать то, что наше общество развивается с помощью спорта», – подчеркнул Олег Матыцин.

Министр уверен, что акцент в развитии комплекса ГТО необходимо сделать на работе с молодёжью: «Проблема недостаточной двигательной активности становится всё более явной. Комплекс ГТО как раз должен содействовать тому, чтобы минимизировать риски от недостатка двигательной активности во всех возрастных категориях. Но акцент надо сделать на детей, причём с самого раннего возраста, на семейное воспитание, работу в школах, со студенческой молодёжью. Именно в этом возрасте формируются стиль жизни, привычки, модель поведения. Наша задача сделать так, чтобы спорт стал одним из факторов успешности».

Олег Матыцин отметил, что сейчас при поступлении в вуз обладатели золотых значков ГТО получают дополнительные баллы: «Мы думаем о том, как стимулировать людей проходить испытания комплекса ГТО. При поступлении в вуз эта система уже работает, она прижилась. Сейчас будем думать, как использовать её в трудовых коллективах для более старших поколений».

11 марта исполняется 90 лет с момента создания Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР», а 24 марта – семь лет со дня возрождения Президентом России Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В связи с памятными датами с 11 по 24 марта в регионах страны пройдёт акция «Дни ГТО», в рамках которой будут организованы различные мероприятия при поддержке Минспорта России и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.

В России работают 2,6 тысячи центров тестирования ГТО. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» за 2019-2020 годы построено 1128 площадок ГТО, а к 2024 году будет установлено ещё 650 таких площадок.

Пресс-служба Минспорта России

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