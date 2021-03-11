О. Алексеев провел совещание по вопросу кадастровой оценки муниципального имущества

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Энгельсский район Саратовской области.

Олег Алексеев во время рабочей поездки в регион провел рабочее совещание по вопросу кадастровой оценки муниципального имущества

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Олег Алексеев

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Олег Алексеев во время рабочей поездки в регион провел рабочее совещание по вопросу кадастровой оценки муниципального имущества

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Олег Алексеев во время рабочей поездки в регион провел рабочее совещание по вопросу кадастровой оценки муниципального имущества

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Олег Алексеев во время рабочей поездки в регион провел рабочее совещание по вопросу кадастровой оценки муниципального имущества

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Олег Алексеев во время рабочей поездки в регион провел рабочее совещание по вопросу кадастровой оценки муниципального имущества

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Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области во время рабочей поездки в регион посетил Энгельсский район и провел рабочее совещание по вопросу кадастровой оценки муниципального имущества.

В мероприятии приняли участие глава района Алексей Стрельников, представители филиала ФГБУ «ФКП Росреестра», Управления Росреестра по Саратовской области, ГБУ «Госкадастроценка», налоговой инспекции, АО «Ростехинвентаризация».

Некоторые коммерческие объекты имеют низкую кадастровую стоимость из‑за предоставления недостоверных сведений: отсутствие года ввода здания в эксплуатацию, несоответствие заявленному назначению объекта фактическому

Олег Алексеев рассказал, что в Энгельсском районе в течение 2019–2020 гг. была проведена работа по уточнению сведений о кадастровой стоимости более 15 тыс. объектов недвижимости. В результате кадастровая стоимость почти 13 тыс. объектов была изменена, в основном в сторону увеличения. «Некоторые коммерческие объекты имеют низкую кадастровую стоимость из‑за предоставления недостоверных сведений: отсутствие года ввода здания в эксплуатацию, несоответствие заявленному назначению объекта фактическому. Из‑за таких, мягко говоря, несостыковок изменяется налоговый коэффициент и, соответственно, уменьшаются поступления в бюджет», – отметил парламентарий.

По его словам, предварительный анализ показал, что приведение кадастровой стоимости в соответствие с рыночной дает значительный экономический эффект. За счет переоценки в 2020 г. кадастровая стоимость нежилых помещений в области в абсолютных значениях увеличилась более чем на 100 млрд рублей.

«Необходимо вести еженедельный мониторинг, комплексную работу по уточнению характеристик объектов с выездом на место, а также по сбору недостающих сведений по каждому объекту. Например, в Саратове крупный бизнес-центр оформлен как общезаводской корпус, кадастровая стоимость почти в два раза ниже реальной. Работа будет продолжаться в рамках правового поля. Повышение налогооблагаемой базы – общая задача», – сказал Олег Алексеев.

Участники совещания отметили, что для успешной и эффективной работы следует выстроить алгоритм межведомственного взаимодействия.

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