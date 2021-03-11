Поздравление Олега Матыцина с 90-летием комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Source: Russia Ministry of Sport

Дорогие друзья!

От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично поздравляю вас со знаменательной датой – 90-летием комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)!

11 марта 1931 года было основано главное физкультурно-спортивное движение СССР – физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне». С первых дней возникновения нового движения его популярность росла, и к концу 70-х годов каждый третий житель Советского Союза был участником комплекса, а обладателей знака отличия насчитывалось больше половины населения огромной страны!

Семь лет назад комплекс ГТО был возрождён в совершенно новом формате. Благодаря современным нововведениям физкультурно-спортивное движение стало доступнее и интереснее, но, что самое главное, оно продолжает свою историческую миссию – оздоровление и всестороннее развитие населения. Сегодня в мероприятия ГТО вовлечены 15 млн россиян, а 4,4 млн являются обладателями знаков отличия ГТО.

Благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в регионах построено более 1,5 тысячи спортивных площадок ГТО. Десятки тысяч специалистов и инструкторов проводят бесплатные тренировки в парках и скверах, зарядки на предприятиях, работают в центрах тестирования ГТО.

Уверен, что благодаря дальнейшему развитию комплекса ГТО, включению в него соревновательных элементов и программ поощрения, физическая культура и спорт станут неотъемлемой частью повседневной жизни большинства россиян, а знак отличия ГТО – символом успеха!

Желаю всем любителям спорта крепкого здоровья, оптимизма, спортивного азарта и новых побед!

Министр спорта Российской Федерации

О.В. Матыцин

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