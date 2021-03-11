Реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея обсудили в Майкопе сенаторы РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось выездное совещание Комитета Совета Федерации по экономической политике.

В Майкопе состоялось выездное совещание Комитета Совета Федерации по экономической политике, посвященное вопросам реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея.

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В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Алексей Русских, РусскихАлексей Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Московской области члены Комитета СФ Эдуард Исаков, ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Сергей Калашник, КалашникСергей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Павел Тараканов, ТаракановПавел Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тюменской области член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Денис Гусев, ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа член Комитета СФ по обороне и безопасности Олег Селезнев, СелезневОлег Викторовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Мурат Хапсироков, ХапсироковМурат Крым-Гериевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Адыгея Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, КумпиловМурат КаральбиевичГлава Республики Адыгея представители исполнительных органов государственной власти Республики.

Алексей Русских отметил, что целью визита делегации Совета Федерации в Республику Адыгея является мониторинг хода реализации индивидуальной программы социально-экономического развития, определение положительных результатов, а также существующих проблем и сдерживающих факторов.

«Программа, реализуемая в Республике, в первую очередь направлена на ускорение темпов развития экономики региона, привлечение новых инвесторов и повышение качества жизни населения», — сказал парламентарий.

Сенатор указал, что уже сейчас реализуется ряд мероприятий по созданию условий для реализации инвестиционных проектов, расширению газотранспортной системы, улучшению электроснабжения республики, льготного кредитования малого и среднего предпринимательства, предоставление грантов фермерским хозяйствам, повышению уровня обеспеченности населения услугами здравоохранения и культуры.

За последние несколько лет в Республике увеличились объемы промышленного производства, сферы строительства и инвестиций

«В рамках развития туризма планируется создание горнолыжного курорта «Лагонаки», что в совокупности с большим туристическим потенциалом региона может стать существенным драйвером экономического роста», — отметил законодатель.

Сенаторы РФ посетили Центр поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес»

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Сенаторы РФ посетили Центр поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес»

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Сенаторы РФ посетили Центр поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес»

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Сенаторы РФ посетили Центр поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес»

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Сенаторы РФ посетили Центр поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес»

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Сенаторы РФ посетили Центр поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес»

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Сенаторы РФ посетили объекты здравоохранения Республики Адыгея

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Сенаторы РФ посетили объекты здравоохранения Республики Адыгея

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Центр культуры Республики Адыгея

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Сенаторы РФ посетили Центр культуры в Республике Адыгея

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Выездное совещание Комитета СФ по экономической политике, посвященное вопросам реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея

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Сенаторы РФ посетили Центр культуры в Республике Адыгея

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Сенаторы РФ посетили Центр культуры в Республике Адыгея

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Сенаторы РФ посетили Центр культуры в Республике Адыгея

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Сенаторы РФ посетили Центр культуры в Республике Адыгея

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Сенаторы РФ посетили Центр культуры в Республике Адыгея

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Выездное совещание Комитета СФ по экономической политике, посвященное вопросам реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея

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Олег Селезнев и Алексей Русских

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Выездное совещание Комитета СФ по экономической политике, посвященное вопросам реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея

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Выездное совещание Комитета СФ по экономической политике, посвященное вопросам реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея

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Выездное совещание Комитета СФ по экономической политике, посвященное вопросам реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея

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Алексей Русских

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Мурат Хапсироков

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Выездное совещание Комитета СФ по экономической политике, посвященное вопросам реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея

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Выездное совещание Комитета СФ по экономической политике, посвященное вопросам реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея

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По словам Алексея Русских, за последние несколько лет в Республике увеличились объемы промышленного производства, сферы строительства и инвестиций, что наряду с реализацией такого инструмента как индивидуальная программа дает уникальную возможность ускоренного развития региона. «Мы как представители палаты регионов готовы оказывать всестороннюю помощь и поддержку, как в части законотворчества так и эффективного взаимодействия с органами власти», — подчеркнул парламентарий.

В ходе поездки в Республику сенаторы также осмотрели автомобильную дорогу «Даховская — плато Лаго-Наки», ознакомились с презентацией концепции развития горнолыжного курорта Лагонаки.

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