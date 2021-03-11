Российские фристайлисты выиграли смешанные соревнования по акробатике на Чемпионате мира

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 11 марта, в Алма-Ате (Казахстан) завершился Чемпионат мира по фристайлу, на котором были разыграны медали в могуле, парном могуле, акробатике и смешанных соревнованиях по акробатике.

Россияне Максим Буров, Любовь Никитина и Павел Кротов завоевали «золото» в смешанных соревнованиях по акробатике. В общей сумме наши спортсмены набрали 300,94 балла. Второе место заняла сборная Швейцарии (293,46), третье – команда США (283,97).

По итогам Чемпионата мира в Алма-Ате россияне первенствовали в общем зачёте с тремя золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми медалями. Вторыми стали канадцы (2-0-0), третьими – французы и австралийцы (1-1-0).

Анастасия Смирнова победила в парном могуле и завоевала «бронзу» в могуле. Максим Буров выиграл соревнования по акробатике, защитив титул чемпиона мира. Виктория Лазаренко стала обладательницей серебряной награды в парном могуле. Павел Кротов и Любовь Никитина взяли бронзовые медали в акробатике.

Первоначально Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду должен был пройти в Китае с 18 по 28 февраля 2021 года. Но из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Международная федерация лыжного спорта приняла решение провести отдельные Чемпионаты мира по каждой дисциплине в разных странах.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по спору между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Чемпионате мира по фристайлу российские спортсмены выступали под флагом Олимпийского комитета России в статусе команды Russian Ski Federation.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов, тренерский штаб и Федерацию фристайла России с успешным завершением Чемпионата мира и желает новых побед на международной арене!

Фото: Федерация фристайла России

Пресс-служба Минспорта России

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