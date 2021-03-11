Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в работе V Форуме деловых женщин-2021 в Ульяновске .

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель в верхней палате парламента от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области приняла участие в V Форуме деловых женщин в Ульяновске в режиме видео-конференц-связи.

Смотрите также

Как отметила в своем выступлении сенатор, Ульяновская область является одним из регионов-лидеров по вовлечению женщин в предпринимательскую деятельность. Уже в пятый раз здесь проводится Форум деловых женщин, который стал выездной площадкой Евразийского женского форума, и где всесторонне обсуждаются перспективы развития женского бизнеса, поиск инструментов реализации собственных бизнес-идей и повышение компетенций женщин в сфере предпринимательства.

Совет Федерации активно и всесторонне продвигает идею женского лидерства

Чтобы реализовать свои идеи, таланты и возможности, подчеркнула Елена Бибикова, женщины принимают активное участие в конкурсе «Лидеры России». Продолжением его в настоящее время стала образовательная программа «Женщина-лидер», созданная Советом Евразийского женского форума совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей».

По ее словам, Совет Федерации активно и всесторонне продвигает идею женского лидерства. Вместе с тем, отметила сенатор, в целях более широкого вовлечения женщин в экономическую и общественную деятельность, Совет Федерации ведет планомерную работу по законодательному закреплению дополнительных мер социальной поддержки женщин и семей с детьми.

«В частности, принят закон, регулирующий работу в дистанционном режиме, упрощена процедура получения дополнительного профессионального образования для женщин, находящихся в декретном отпуске, введены новые виды пособий на детей и эта работа продолжается», — отметила Елена Бибикова.

MIL OSI