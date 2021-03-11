Совещание о мерах по стимулированию инвестиционной активности

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Участников нашей сегодняшней встречи, совещания много, в разных помещениях мы находимся, в разных местах. Надеюсь, что техника не подведет, всё будет, как и до сих пор, работать слаженно.

В совещании принимают участие представители российского предпринимательского сообщества, члены Правительства, руководители комиссий Государственного Совета. Большой состав.

И в таком широком составе предлагаю подробно рассмотреть текущую экономическую ситуацию и прежде всего сосредоточиться на анализе деловой, инвестиционной активности не только в России, но и во всём мире, учитывая тесную взаимозависимость в глобальной экономике.

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Обсудим, что нужно дополнительно сделать для стимулирования инвестиций, это важнейший вопрос, а значит для повышения темпов и качества экономического роста в нашей стране, для увеличения занятости и доходов граждан.

Уже говорил об этом и отмечу вновь, что прошедший год оказался самым тяжёлым для глобальной экономики со времён окончания Второй мировой войны. Вы и сами об этом хорошо знаете. По оценке, ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5 процента.

Причины – объективные. Это, в первую очередь, эпидемиологическая ситуация, введение вынужденных ограничений, что негативно сказалось на ведении бизнеса, на экономической динамике в целом.

Внезапный и столь масштабный кризис потребовал от государств экстраординарных действий. В этих условиях страны с независимой макроэкономической политикой реализовали рекордные по объёмам стимулирующие пакеты мер, как по линии бюджетной, так и денежно-кредитной политики.

Благодаря реформам последних лет, нашим новым возможностям, укреплению финансовой устойчивости и экономического суверенитета России впервые в современной истории мы не ужесточали макроэкономическую политику в условиях кризиса, а напротив ответили на возникшие проблемы смягчением подходов в этой сфере.

Вы знаете, Банк России в прошлом году снизил ставку на 2 пункта до исторического минимума – 4,25 процента, а бюджетные стимулы по линии Правительства составили примерно 4,5 процента ВВП. Это много для нашей страны. И это несмотря на то, что цены на нефть весь прошлый год находились на очень низких уровнях, а на пике кризиса даже оказались отрицательными, что вообще раньше трудно было себе представить.

Не случайно так подробно останавливаюсь на этом моменте. Хочу повторить: такая активная политика говорит о наших качественно возросших возможностях, о снижении зависимости от глобальной конъюнктуры, о том, что в нашем распоряжении появились и появляются новые механизмы, инструменты поддержки деловой активности.

В период кризиса мы руководствовались чётким принципом: в сложной ситуации государство обязательно поддержит трудовые коллективы, предприятия, компании, подставит плечо тем, кто честно и ответственно работает, сохраняет занятость, вкладывается в развитие.

Благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки отраслей, бизнеса нам удалось преодолеть спад в экономике и выйти на её восстановление. Видим это по динамике внутреннего спроса, постепенному снижению уровня безработицы.

Как уже отмечал, по итогам прошлого года снижение ВВП России составило 3,1 процента. Спад оказался меньше, чем во многих других странах мира.

При этом в четвёртом квартале 2020 года вышли даже в плюс инвестиции в основной капитал. Их прирост составил 1,2 процента к тому же периоду прошлого года. Да, конечно, мы с вами знаем, в целом по итогам года инвестиции сократились на 1,4 процента. Но подчеркну это заметно меньше, чем в предыдущие кризисы, с которыми сталкивались Россия и мировая экономика. Если память мне не изменяет, в 2009 году падение было 13 с лишним процентов, почти 14 процентов.

Благодаря целенаправленной экономической политике нам удалось избежать провала инвестиционной активности. Серьёзно снизились риски вложений в российскую экономику. Сделать инвестиционную среду более предсказуемой и стабильной – это, безусловно, наша задача.

При этом напомню о поставленной цели. К 2030 году годовой объём инвестиций в основной капитал в России должен вырасти не менее чем на 70 процентов в реальном выражении по сравнению с 2020 годом. Чтобы выйти на этот уровень необходимо системно поддерживать инвестиционные проекты отечественного бизнеса.

В этой связи на что хотел бы обратить внимание, какая работа уже ведётся и что предстоит сделать в дальнейшем.

Первое. Одна из ключевых задач государства – развитие инфраструктуры. Отмечу здесь, что нынешний кризис также стал первым, когда мы ответили на возникшие вызовы дополнительными инфраструктурными расходами. Это мы впервые сделали.

Только в рамках национальных проектов по автомобильным дорогам и магистральной инфраструктуре объём инвестиций федерального бюджета в прошлом году вырос на 20 процентов и составил 538 миллиардов рублей.

Добавлю, что в период вынужденных ограничений не замораживалось строительство дорог, сетей, коммуникаций. Всё это крайне важно для обеспечения связанности наших территорий, регионов, для запуска новых инвестиционных проектов.

Все мы понимаем очевидную вещь: опережающие вложения в инфраструктуру – это залог, прочная база экономического роста, важнейший фактор для улучшения качества жизни наших граждан. И также очевидно, что нам необходимо увеличивать такие расходы на федеральном уровне. Собственно говоря, мы это и делаем. Нужно дать больше возможностей для их наращивания и на уровне регионов.

Сейчас Правительство завершает работу над программой дополнительного финансирования региональной инфраструктуры. Эту тему предлагаю обсудить на отдельном совещании в апреле. Конечно, жду от коллег окончательного доклада о механизме работы и объёме такой программы.

Второе. Принципиальный вопрос для увеличения инвестиций – это долгосрочная предсказуемость условий реализации проектов. Представители бизнеса всегда об этом говорят.

Мы уже предложили и российским, и иностранным инвесторам новый механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений, когда крупные, знаковые проекты получают так называемую «дедушкину оговорку», то есть фиксированные налоговые условия на срок до 20 лет, а вложения инвесторов в транспортную, энергетическую, социальную, коммунальную и цифровую инфраструктуру могут быть компенсированы государством за счёт будущих налоговых поступлений.

Для поддержки проектов в промышленности Правительство усовершенствовало механизм специальных инвестиционных контрактов, так называемых СПИКов. Такой инструмент действует у нас с 2015 года. Первые соглашения по новой модели «СПИК 2.0» планируется заключить летом текущего года.

Нужно постоянно настраивать эти режимы, делать их максимально комфортными для бизнеса. Предлагаю сегодня нашим коллегам из деловых кругов высказаться о том, что ещё здесь можно предпринять.

Добавлю, что уже в этом году на всей территории страны нужно запустить механизм компенсации инвестиционного вычета по запускаемым проектам. Две трети доходов, недополученных региональными бюджетами из-за предоставления бизнесу такого вычета, будут покрываться за счёт федеральных средств.

Эта инициатива была анонсирована в Послании Федеральному собранию в прошлом году. Вместе с тем, обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, работа по её практической реализации затягивается. Обращаю внимание коллег из Правительства: нужно отработать и запустить механизм компенсации инвестиционного вычета как можно быстрее, безотлагательно, в ближайшее время.

Третье. Необходимо последовательно снижать расходы инвесторов при реализации инвестиционных проектов.

Как договорились на совещании в Тобольске, многие коллеги наверняка помнят, о чем мы договорились, мы продолжим оптимизировать строительные процедуры, в том числе в сфере промышленного строительства. Знаю, что Марат Шакирзянович Хуснуллин активно работает по этому направлению вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Он мне сегодня докладывал, 3000 различных ограничительных административных процедур было отменено в прошлом году, и вот Правительство наметило 3800 к отмене в самое ближайшее время, в ближайшие несколько месяцев. Надеюсь, что Правительство будет и дальше действовать здесь в тесном контакте с деловым сообществом и уже в этом году будут достигнуты конкретные, ощутимые результаты.

Четвёртое. Важно обеспечить доступ компаний, предприятий к финансовым ресурсам на реализацию инвестпроектов. Мы недавно обсуждали эту тему на встрече с представителями банковской сферы.

Напомню, что необходимо развивать весь спектр финансовых инструментов, делать более удобными, доступными не только кредиты, но и облигационные займы. Кстати, в прошлом году российские компании разместили рекордный объём облигационных займов. Нужно также создавать дополнительные возможности для привлечения акционерного капитала на российских биржах.

Что касается собственных средств компаний, которые направляются на инвестиции, хотел бы отметить следующее.

В последние месяцы наметилась чёткая тенденция на улучшение глобальной конъюнктуры по таким важнейшим товарам, как металлы, удобрения, другие товары российского экспорта (сталь, медь, никель, удобрения). Все эти рынки не только отыграли кризисные потери, но и по ряду позиций демонстрируют многолетние максимумы.

С учётом восстановления глобальных рынков и положительных тенденций в российской экономике можно прогнозировать, что отечественные компании, прежде всего в экспортно-ориентированных секторах, завершат наступивший год с хорошим финансовым результатом, чего мы вам искренне, от всей души желаем и будем всячески помогать.

Это значит, будет сформирован солидный инвестиционный ресурс. Важно, чтобы этот ресурс сработал на развитие России, на развитие экономики страны, на создание новых производств и современных рабочих мест, на усиление позиций российских производителей на внутреннем, да и на внешних рынках.

В приоритете должны быть проекты, которые помогут достичь национальных целей развития. А это в первую очередь обеспечение здоровья и благополучия людей, рост их доходов, реальных доходов, формирование комфортной и безопасной среды для жизни, развитие современных, удобных цифровых сервисов. Отмечу, что эти приоритеты созвучны глобальной повестке.

Что хочу здесь добавить. Испытания кризиса показали, насколько важно, когда бизнес, компании на деле, конкретными решениями демонстрируют ответственность за страну, за регион, за город, в котором они работают, за специалистов в их коллективах, реализуют проекты в социальной сфере, в области защиты окружающей среды.

И напротив, и в нашей стране, да и во всём мире мы видим, с какими серьёзными проблемами сталкиваются компании, которые в погоне за сиюминутным результатом забывают о работе «в долгую», на перспективу. Расходы на решение этих проблем, на преодоление их последствий порой в разы превышают мнимую экономию.

Ожидаю, уважаемые коллеги, сегодня услышать, в первую очередь, от представителей деловых кругов – мы знакомы с вами многие годы, – какие меры необходимы для поддержки долгосрочных моделей ответственного развития бизнеса. Вы знаете, что мы выстроили целую систему поддержки отечественного предпринимательства: и крупного, и среднего, и малого бизнеса. В последнее время, в кризисные месяцы прошлого года в целом эти меры поддержки сработали хорошо.

Давайте всё это обсудим, начнём работать. Слово руководителю компании «Фосагро» Андрею Андреевичу Гурьеву. Пожалуйста, Андрей Андреевич.

Продолжение следует.

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