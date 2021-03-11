Source: Russia Federal Space

#Главкосмос11.03.2021 16:56

Сотрудничество Главкосмоса и Орбитального Экспресса в продвижении услуг на мировой рынок

Главкосмос (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и компания «Орбитальный Экспресс» заключили соглашение о сотрудничестве в области продвижения услуг на мировой космический рынок с помощью российской ракетно-космической техники. Документ был подписан в четверг в штаб-квартире Главкосмоса в Москве.

«Главкосмос приветствует инициативу частных российских NewSpace-компаний по выходу на зарубежный космический рынок», — сказал генеральный директор Главкосмоса Дмитрий Лоскутов. — Рассчитываем, что взаимодействие Главкосмоса и «Орбитального Экспресса» будет успешным. Исходим из того, что оно благотворно скажется на развитии российских ракетно-космических технологий«.

Со своей стороны генеральный директор «Орбитального Экспресса» Никита Парцевский отметил, что его компания удовлетворена тем, что нашла поддержку в Главкосмосе.

«Для создания конкурентоспособной на мировом рынке и выгодной для наших клиентов услуги нам крайне важно наладить взаимовыгодное сотрудничество с государственными компаниями, такими как Главкосмос, который имеет опыт реализации комплексных международных проектов и является внешнеэкономическим оператором Госкорпорации «Роскосмос», — сказал он. — Мы рады, что наша инициатива и проект находят понимание у партнеров в «Главкосмосе».

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Главкосмос — дочерняя компания Госкорпорации «Роскосмос». Главная задача компании — продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами. За более чем тридцатилетнюю историю компании успешно реализовано более 140 международных контрактов, в том числе, осуществлен запуск более 150 космических аппаратов в качестве попутной полезной нагрузки.

ООО «Орбитальный Экспресс» было создано в 2020 году группой российских инженеров и специалистов, имеющих опыт работы на государственных ракетно-космических предприятиях и в частных компаниях. «Орбитальный Экспресс» разрабатывает сверхмалый разгонный блок, позволяющий упростить запуск малых космических аппаратов — нано- и микроспутников и полезной нагрузки. Разгонный блок предполагается запускать попутно на ракетах Госкорпорации «Роскосмос» или российских частных космических компаний. С 2021 года «Орбитальный Экспресс» является резидентом Фонда «Сколково» и принимает участие в технологическом конкурсе группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы по направлению «Разработка разгонного блока для малых космических аппаратов».

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