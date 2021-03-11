Source: Russia Ministry of Sport

В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» Министерством спорта Российской Федерации, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации утверждена Межотраслевая программа развития студенческого спорта до 2024 года.

Целью программы является создание к 2024 году социально и экономически эффективной системы студенческого спорта.

Программа определяет комплекс основных направлений и мероприятий, обеспечивающих развитие физкультурной и спортивной работы в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, а также студенческого спорта в Российской Федерации в целом.

Документ также предусматривает мероприятия по основным направлениям физкультурно-спортивной работы с обучающимися, в числе которых:

– создание и обновление спортивной инфраструктуры;

– развитие кадрового потенциала;

– совершенствование физкультурно-спортивной работы с обучающимися.

В рамках реализации Межотраслевой программы развития студенческого спорта органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, рекомендуется разработать и утвердить региональные межотраслевые программы по развитию студенческого спорта.

Пресс-служба Минспорта России

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