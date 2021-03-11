Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-6411.03.2021 14:20

Экипаж МКС завершил ремонт модуля «Звезда»

Российские члены экипажа 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию завершили ремонт корпуса служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС. Об этом сообщили в четверг, 11 марта 2021 года, в пресс-службе Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

«Экипаж Международной космической станции завершил ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля „Звезда“. В ближайшие дни космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков закроют люки в модуле „Звезда“ для проверки уровня атмосферы», — сообщает пресс-служба.

Все действия выполняются под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и специалистов РКК «Энергия».

В настоящее время на борту Международной космической станции, помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова, работают астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также астронавт JAXA Соити Ногути.

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